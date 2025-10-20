Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vídeo | Susto en el centro de Girona por el aparatoso incendio de una furgoneta

Según el cuerpo de emergencias, el propietario del vehículo ha podido vaciarlo antes de que el fuego se propagara

Incendio de furgoneta en el centro de Girona

Incendio de furgoneta en el centro de Girona

Cati Garcia

Tony Di Marino

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una furgoneta se ha incendiado esta tarde en la calle Migdia de Girona, junto a la calle Emili Grahit. El fuego, que se ha originado en el motor del vehículo, no ha causado heridos. El aviso se ha recibido a las 15:37 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bombers de la Generalitat, que han conseguido apagar las llamas en pocos minutos.

Según el cuerpo de emergencias, el propietario del vehículo ha podido vaciarlo antes de que el fuego se propagara.

Noticias relacionadas y más

La calle Migdia está cortada al tráfico mientras los Bombers ventilan la zona y retiran la furgoneta afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
  4. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  5. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  6. La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  7. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  8. Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?

Vídeo | Susto en el centro de Girona por el aparatoso incendio de una furgoneta

Vídeo | Susto en el centro de Girona por el aparatoso incendio de una furgoneta

Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy

Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy

El bus exprés que conecta Barcelona con Mataró aumenta su frecuencia a partir del lunes

El bus exprés que conecta Barcelona con Mataró aumenta su frecuencia a partir del lunes

El piloto Ramon Vallès cuenta su peor vuelo: "Apenas podía leer los instrumentos"

El piloto Ramon Vallès cuenta su peor vuelo: "Apenas podía leer los instrumentos"

La luz de emergencia V-16 conectada a la DGT será obligatoria a partir del 1 de enero

La luz de emergencia V-16 conectada a la DGT será obligatoria a partir del 1 de enero

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"