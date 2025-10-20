Vídeo | Susto en el centro de Girona por el aparatoso incendio de una furgoneta
Según el cuerpo de emergencias, el propietario del vehículo ha podido vaciarlo antes de que el fuego se propagara
Tony Di Marino
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una furgoneta se ha incendiado esta tarde en la calle Migdia de Girona, junto a la calle Emili Grahit. El fuego, que se ha originado en el motor del vehículo, no ha causado heridos. El aviso se ha recibido a las 15:37 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bombers de la Generalitat, que han conseguido apagar las llamas en pocos minutos.
Según el cuerpo de emergencias, el propietario del vehículo ha podido vaciarlo antes de que el fuego se propagara.
La calle Migdia está cortada al tráfico mientras los Bombers ventilan la zona y retiran la furgoneta afectada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?