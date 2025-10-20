Vídeo | Susto en el centro de Girona por el aparatoso incendio de una furgoneta

Una furgoneta se ha incendiado esta tarde en la calle Migdia de Girona, junto a la calle Emili Grahit. El fuego, que se ha originado en el motor del vehículo, no ha causado heridos. El aviso se ha recibido a las 15:37 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bombers de la Generalitat, que han conseguido apagar las llamas en pocos minutos.

Según el cuerpo de emergencias, el propietario del vehículo ha podido vaciarlo antes de que el fuego se propagara.

La calle Migdia está cortada al tráfico mientras los Bombers ventilan la zona y retiran la furgoneta afectada.