Así te afectará la huelga de conductores de Alsa prevista desde el 20 de octubre
Cristina Sebastián
El Comité de Empresa de la línea Madrid-Toledo de ALSA ha anunciado el inicio de movilizaciones y paros parciales a partir del próximo lunes 20 de octubre, en horario de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 00.00, con carácter indefinido.
Esta decisión se toma tras varias reuniones celebradas con la empresa, en las que la dirección se ha negado en rotundo a acercar posturas respecto a las reivindicaciones de la plantilla, incluso después de que los trabajadores rebajaran sustancialmente sus pretensiones en un ejercicio de responsabilidad para alcanzar un acuerdo.
Según informa el comité de empresa en nota de prensa, las movilizaciones responden a la negativa de ALSA a atender las legítimas demandas de mejoras salariales y sociales, así como al progresivo deterioro del servicio que se ofrece a los usuarios, una situación que repercute directamente en la seguridad y condiciones laborales de los conductores.
"Desde el Comité de Empresa queremos pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias por los inconvenientes que puedan derivarse de estos paros. Ellos también son víctimas del deterioro del servicio, y por ello les pedimos comprensión, apoyo y participación en las movilizaciones que comenzarán el día 20".
Denuncian que la actitud "inflexible" de la empresa no les deja otra salida. "La vía del diálogo y la negociación ha sido agotada sin éxito, y la plantilla se ve obligada a defender sus derechos y el buen funcionamiento del transporte público que merece la ciudadanía", alegan.
