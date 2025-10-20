Transporte público
El bus exprés que conecta Barcelona con Mataró aumenta su frecuencia a partir del lunes
La oferta aumentará de lunes a viernes lectivos en las líneas e.11.1 y e.11.2 a partir de este lunes 20
La línea de bus exprés que conecta Barcelona con la localidad de Mataró aumentará a partir de este lunes, día 20, su frecuencia de viaje en hora punta de la mañana, ha informado este sábado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
La oferta aumentará de lunes a viernes lectivos en las líneas e.11.1 y e.11.2 y su frecuencia se ha determinado conjuntamente con la empresa Moventis, que opera este servicio.
El refuerzo del servicio se producirá a partir de las 05:55 horas, con cinco expediciones de Mataró a Barcelona y dos en sentido inverso. Tres de los trayectos de la capital del Maresme a la capital catalana serán directos, sin paradas intermedias.
Las nuevas expediciones supondrán una inversión anual adicional de 216.000 euros, que se financiarán con el llamado Fondo Climático.
El departamento subraya que la línea exprés entre Mataró y Barcelona ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. En 2024 superó los dos millones de viajeros, con un aumento del 17 por ciento respecto a 2023.
Entre enero y septiembre de este año, la línea ha transportado 1,66 millones de pasajeros, un 11,5 % más que en el mismo periodo de 2024
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
- El agitador ultra Vito Quiles hace una aparición fugaz en la UAB en una mañana marcada por la tensión y los altercados