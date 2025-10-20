Transporte público
Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
La asamblea de trabajadores acepta el preacuerdo
Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"
El corredor de bus entre la Garriga y Montornès se dividirá en dos líneas a partir del 7 de octubre
Cristina Sebastián
El Comité de Empresa de la línea Madrid-Toledo de Alsa había anunciado el inicio de movilizaciones y paros parciales a partir de hoy, lunes 20 de octubre, en horario de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 00.00, con carácter indefinido.
La asamblea de trabajadores aceptó el preacuerdo, por lo que los paros quedaron desconvocados, según ha publicado la agencia Servimedia.
La decisión de convocar los paros, según había informado el Sindicato Libre del Transporte (SLT), se tomó "tras varias reuniones celebradas con la empresa, en las que la dirección se ha negado en rotundo a acercar posturas respecto a las reivindicaciones de la plantilla, incluso después de que los trabajadores rebajaran sustancialmente sus pretensiones en un ejercicio de responsabilidad para alcanzar un acuerdo".
"Negativa de Alsa"
Además, explicó que las movilizaciones respondían "a la negativa de Alsa a atender las legítimas demandas de mejoras salariales y sociales, así como al progresivo deterioro del servicio que se ofrece a los usuarios, una situación que repercute directamente en la seguridad y condiciones laborales de los conductores".
La nota de los trabajadores pedía "disculpas a todos los usuarios y usuarias por los inconvenientes que puedan derivarse de estos paros. Ellos también son víctimas del deterioro del servicio, y por ello les pedimos comprensión, apoyo y participación en las movilizaciones que comenzarán el día 20".
