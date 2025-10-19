El piloto Ramon Vallès cuenta su peor vuelo: "Apenas podía leer los instrumentos"

El avión es el medio de transporte más seguro. Sin embargo, puede ser una experiencia estresante para muchos pasajeros. Uno de los fenómenos que más inquietud puede generar, aunque común, son las turbulencias.

Para los pasajeros, las turbulencias son como pequeños saltos en el aire, cambios que detectamos en la manera de volar del avión. La mayoría de ellas se deben a cambios en la dirección del viento, perturbaciones del flujo del aire causadas por el estado meteorológico. Nubes, ondas de montaña, posibles tormentas o borrascas o corrientes de aire.

Aunque a los pasajeros les puedan inquietar, la tripulación suele permanecer tranquila ante un episodio de turbulencias. Están más que acostumbrados a ellas y además, lo cierto es que son previsibles, los pilotos saben cuándo se va a entrar en una zona de turbulencias.

Turbulencias severas

Ramon Vallès, piloto con más de 26 años de experiencia, ha explicado en sus redes sociales la peor experiencia con turbulencias que vivió como piloto de avión. "Recuerdo perfectamente que era en un vuelo de Barcelona a Frankfurt, motivada por una onda de montaña cruzando los Pirineos", cuenta.

Hay varios tipos de turbulencias según su intensidad. La que le tocó vivir a Vallès fue una turbulencia severa. "La turbulencia severa es aquella en la que el avión se mueve con tal violencia que los instrumentos de vuelo apenas puedes leerlos, con lo cual os aseguro que es algo tremendo".

¿Cómo se formó esa onda de montaña en los Pirineos? "En tierra, en superficie, había corrientes de aire muy fuertes que en el impacto contra los Pirineos, en este caso un área montañosa, generaba una corriente ascendente con unos remolinos que hacían que a grandes alturas sufriéramos turbulencia", añade el piloto.

Esta situación, cuenta, la sufrieron todos los aviones que sobrevolaban la zona ese día. ¿Qué hacen los pilotos ante esta situación? "La única solución que tenemos en este caso los pilotos es, en primer lugar, reducir la velocidad. Esto es igual que un coche cuando coge una carretera de baches. En un coche lo que haces inmediatamente es aminorar la velocidad, pues en el avión hacemos lo mismo", concluye.

¿Dónde se notan más las turbulencias en un avión?

Muchos pasajeros se preguntan si hay zonas del avión donde las turbulencias se sientan menos. Lo cierto es que sí. Cuanto más te alejes de las alas (el centro de gravedad del avión), más pronunciado será el movimiento. Así, la mejor ubicación ante las turbulencias es en los asientos cercanos a las alas y la parte delantera del avión.