Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte público

Así te afectará la huelga de conductores de Alsa prevista desde el 20 de octubre

Los paros parciales serán de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 00.00

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

El corredor de bus entre la Garriga y Montornès se dividirá en dos líneas a partir del 7 de octubre

AUTOBUS DE LA EMPRESA ALSA

AUTOBUS DE LA EMPRESA ALSA / ALSA / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Comité de Empresa de la línea Madrid-Toledo de ALSA ha anunciado el inicio de movilizaciones y paros parciales a partir del próximo lunes 20 de octubre, en horario de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 00.00, con carácter indefinido.

Esta decisión se toma tras varias reuniones celebradas con la empresa, en las que la dirección se ha negado en rotundo a acercar posturas respecto a las reivindicaciones de la plantilla, incluso después de que los trabajadores rebajaran sustancialmente sus pretensiones en un ejercicio de responsabilidad para alcanzar un acuerdo.

Según informa el comité de empresa en nota de prensa, las movilizaciones responden a la negativa de ALSA a atender las legítimas demandas de mejoras salariales y sociales, así como al progresivo deterioro del servicio que se ofrece a los usuarios, una situación que repercute directamente en la seguridad y condiciones laborales de los conductores.

"Desde el Comité de Empresa queremos pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias por los inconvenientes que puedan derivarse de estos paros. Ellos también son víctimas del deterioro del servicio, y por ello les pedimos comprensión, apoyo y participación en las movilizaciones que comenzarán el día 20".

Noticias relacionadas y más

Denuncian que la actitud "inflexible" de la empresa no les deja otra salida. "La vía del diálogo y la negociación ha sido agotada sin éxito, y la plantilla se ve obligada a defender sus derechos y el buen funcionamiento del transporte público que merece la ciudadanía", alegan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
  4. La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  5. Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?
  6. El agitador ultra Vito Quiles hace una aparición fugaz en la UAB en una mañana marcada por la tensión y los altercados
  7. Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias de este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior
  8. Catalunya reactiva sus protocolos frente a inundaciones ante las lluvias previstas para jueves y viernes

Así te afectará la huelga de conductores de Alsa prevista desde el 20 de octubre

Así te afectará la huelga de conductores de Alsa prevista desde el 20 de octubre

El piloto Ramon Vallès cuenta su peor vuelo: "Apenas podía leer los instrumentos"

El piloto Ramon Vallès cuenta su peor vuelo: "Apenas podía leer los instrumentos"

El bus exprés que conecta Barcelona con Mataró aumenta su frecuencia a partir del lunes

El bus exprés que conecta Barcelona con Mataró aumenta su frecuencia a partir del lunes

La luz de emergencia V-16 conectada a la DGT será obligatoria a partir del 1 de enero

La luz de emergencia V-16 conectada a la DGT será obligatoria a partir del 1 de enero

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"

Consulta los horarios de los servicios mínimos en Rodalies Renfe, metro y autobuses de Barcelona por la huelga del 15 de octubre

Consulta los horarios de los servicios mínimos en Rodalies Renfe, metro y autobuses de Barcelona por la huelga del 15 de octubre