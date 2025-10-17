Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

La paciencia de los usuarios del bus entre Berga, Sallent y Barcelona se está agotando. Denuncian que las expediciones están saturadas, que decenas de personas se quedan en tierra, que los trayectos son demasiado largos y que los horarios no se adaptan a la realidad laboral y académica. Usuarios berguedanos han iniciado una campaña de recogida de firmas que adjuntarán en una instancia que harán llegar al Ajuntament de Berga, al Consell Comarcal Berguedà y a la Direcció General de Transports i Mobilitat, para denunciar la precariedad y reclamar un servicio digno. Usuarios de Sallent, tras presentar varias instancias, expondrán la problemática a la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López.

Berga: trayectos largos y frecuencias insuficientes

Para los usuarios de Berga, las quejas son la duración de los trayectos y la poca frecuencia de los buses: entre las 5 y las 9 de la mañana solo hay tres expediciones diarias y entre las 2 y las 5 de la tarde, solo hay dos. Y ninguna de ellas es directa, explica la berguedana Cristina Arnau, usuaria y portavoz de los afectados. Señala que la mayoría paran en pueblos y colonias, haciendo unas ocho paradas, y alargando el trayecto Berga-Barcelona a más de dos horas: esto supone casi cinco horas diarias para quien se desplaza a Barcelona y vuelve a Berga cada día. En coche, de Berga a Barcelona se tardaría aproximadamente una hora y cuarto.

Denuncian que la oferta actual del transport públic de Berga a Barcelona (solo hay buses) hace inviable que sea una alternativa real al coche privado y proponen medidas concretas: un bus exprés directo Berga–Barcelona–Berga, sin paradas intermedias, sobre todo en horas punta; más frecuencias de Berga a Barcelona, con salidas a las 6 h, 6.30 h y 7 h y retornos a las 15 h, 16 h y 17 h; mantener las paradas dentro de Barcelona de bajada: Bonanova, Francesc Macià y Gran Via, y de subida: Passeig de Gràcia, y habilitar la parada de Bonanova o similar para la salida por Via Augusta.

Lamentan que la precariedad del servicio dificulta la vida de muchas personas que querrían residir en la comarca, pero que se ven obligadas a marcharse por la falta de un transporte público competitivo. En este sentido, la demanda “urgente” de mejora del bus pretende ser a la vez “una herramienta de presión institucional y de concienciación colectiva, poniendo en valor el derecho a poder vivir, trabajar y moverse con dignidad desde el Berguedà”.

Sallent: buses llenos y viajeros en tierra

La situación en Sallent es todavía más crítica. Por la mañana, en días laborables, los buses que salen de Berga y paran en todos los pueblos llegan a Sallent prácticamente llenos. Esto provoca que muchas veces haya personas que se quedan en tierra, porque no caben en el autobús. Aunque la situación no es nueva, desde el inicio de este curso se ha agravado. Tomar los buses que paran a las 6:15 y a las 7:15 de la mañana en Sallent para ir a Barcelona (hay otro a las 9:15) se ha convertido en un infierno para los afectados, que ponen algunos ejemplos: “El miércoles 17 de septiembre, en el bus de las 6:18 se quedaron 10 personas fuera, entre ellas una mujer que perdió una cita médica, estudiantes que llegaron tarde a clase y trabajadores que llegaron tarde al trabajo”, detalla la sallentina Mirella Cortès, usuaria habitual del bus (exalcaldesa de Sallent y exsenadora por ERC). “El lunes 29 de septiembre, el primer bus de la mañana también dejó 19 viajeros en la parada de Sallent porque ya estaba lleno”, comenta.

La problemática se repite a la vuelta: “El viernes 19 de septiembre, 10 usuarios se quedaron en Passeig de Gràcia porque no cabían más pasajeros”, dice Mirella Cortès. Lo define como “una odisea diaria”. Por ello, ha presentado varias instancias al Ajuntament de Sallent y al Departament de Territori.

La respuesta que la Oficina d’Atenció Ciutadana del Departament de Territori ha dado a Mirella Cortès ha sido atribuir la situación al incremento de la demanda y a la falta de vehículos y personal. Han pedido disculpas por los problemas del servicio y han recordado que la operadora Alsa “pone refuerzos cuando hay disponibilidad, pero no hay obligación contractual y a menudo no tiene suficientes recursos”. Además, han añadido que el departamento está haciendo seguimiento para incorporar nuevas expediciones “tan pronto como sea posible”, aunque depende “de la disponibilidad de vehículos, conductores y presupuesto, ya que el sistema tarifario integrado no cubre los costos con la venta de billetes”. Mientras tanto, “se trabaja con la empresa para ampliar el servicio”.

Este viernes, fuentes del Departament de Territori aseguraron a Regió7 que “estamos poniendo refuerzos cuando es posible y trabajando en una mejora del servicio, con especial atención en el tramo entre Sallent y Barcelona”. Señalaron que hay que tener en cuenta que los problemas no ocurren todos los días ni siempre a la misma hora, lo que complica la gestión. “Los problemas de capacidad son puntuales y no siempre a las mismas horas”, indicaron estas fuentes. Y añadieron que “estudiaremos la evolución para completar las acciones”.

Para tratar la problemática, el Ajuntament de Sallent ha convocado una reunión con la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López. Será el próximo miércoles, 8 de octubre, y servirá para “exponer la situación y solicitar la búsqueda de soluciones inmediatas”, destaca Mirella Cortès, quien también asistirá a la reunión junto con otros usuarios habituales del bus.