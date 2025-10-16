Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transportes

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"

Lucientes expone que el origen de la falta de conductores la han generado las empresas de transporte y las decisiones gubernamentales

Ricardo Lucientes, experto en transportes, culpa al final de la mili de la falta de camioneros: "La mayoría de la gente de nuestra generación nos sacábamos los carnets en la mili"

Lola Gutiérrez

España afronta falta de camioneros desde hace años. Faltan unos 30.000 profesionales cualificados, se calcula, en buena parte debido al alto coste que supone obtener el carnet de camión. Tampoco es fácil encontrar relevo generacional en un sector con condiciones de trabajo difíciles y sueldos que muchos profesionales consideran bajos.

Ricardo Lucientes, consultor en Logística y Transporte, ha expuesto la situación del transporte de mercancías en España en el pódcast 'Tecnologizarse o Morir', aludiendo al problema de la atomización empresarial. "Yo siempre he abogado por una unión. El modelo que tenemos en España de autónomos con un camión no existe en Francia ni en Alemania", explica.

Sector atomizado y cierres

El sector del transporte de mercancías por carretera en España y Portugal incrementó su facturación en 2024 un 2,4%, alcanzando los 21.375 millones de euros, una tendencia similar al anterior, también al alza. Un sector que cuenta con un gran número de pequeñas empresas y autónomos. En 2023, había en España unas 109.000 empresas, la mayoría de ellas con un solo vehículo autorizado. Un fenómeno más pronunciado en el segmento de vehículos ligeros que en el de pesados.

Bacelona 13/03/25 Sociedad. Tema del día del domingo. AP-7 y conflicto con los camiones tras su gratuidad. Entrevistamos a diferentes camioneros en el area de servicio del Montsey. AUTOR: MANU MITRU

Camioneros en la AP-7. / MANU MITRU / EPC

Esta atomización, junto a otros factores, ha hecho que hayan cerrado muchas empresas recientemente. "Estamos en un momento en el que se están comprando empresas y se están haciendo empresas más grandes, pero están desapareciendo otras. De enero a marzo han desaparecido 797 empresas de transporte pesado, ya ni hablamos de transporte ligero", relata Lucientes.

"De esas 797 mucha gente me dice que son autónomos que han dejado la ciudad. Sí, hay autónomos que han dejado la ciudad, pero te puedo contar cuatro casos de empresas de Levante y Almería que entre las cuatro suman más de 250 camiones y han desaparecido. Han hecho concurso de acreedores y, al final, liquidación. Con lo cual, cuidado. Está muy complicado ganar un céntimo en el sector", resuelve.

Falta de conductores

Por otro lado, está la falta de camioneros, que se arrastra desde hace años. ¿Cuál es el origen del problema? "El origen del problema lo hemos generado las empresas de transporte y luego decisiones gubernamentales", analiza Lucientes.

"La mayoría de la gente de nuestra generación nos sacábamos todos los carnets en la mili. En el momento que suprimes la mili, esa vía de tener potenciales conductores desaparece. ¿El coste de un carnet? Si hablamos ya desde el B, el C, el E, más el CAP... hablamos de un costo de 5.000 a 6.000 euros. Yo tengo un hijo de 19, no me ha dado por pagarle ese máster", concluye.

