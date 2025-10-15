Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Una usuaria de la R3: “No me esperaba encontrar una afectación el día antes del corte. El tren siempre es una película”

Justo 24 horas antes del inicio del corte en la R3, la línea se ha visto afectada por una incidencia entre Granollers Canovelles y Mollet Santa Rosa que ha obligado a interrumpir el servicio durante más de una hora. Además, la caída de un árbol también ha obligado a cortar la vía durante un rato entre Vic y Balenyà-Hostalets.

Una usuaria habitual de la R3 en Vic, Nerea, se mostraba resignada esta mañana: “Cuando he ido a mirar la pantalla he visto que mi tren no salía”. Explica que estaba al corriente del corte de este martes, pero no se esperaba encontrarse con una incidencia justo el día antes: “El tren siempre es una película”. Lamenta que se encuentra con incidencias diariamente, “ya sea a las ocho de la mañana o a las diez de la noche”.

Nerea se había dirigido a la estación de Vic para coger un tren de la R3 hasta Balenyà. Al llegar, sin embargo, se topó con la incidencia y vio que el convoy que tenía que tomar no aparecía en la pantalla. “Tengo que ir a buscar a mi madre, que no se encuentra bien, y ahora no sé a qué hora llegaré”, se quejaba en declaraciones a la ACN. Lamenta que esta línea la ha dejado “tirada” muchas veces: “Siempre llego tarde, sea al trabajo o a los estudios”.