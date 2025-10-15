Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Adif restablece el Corredor Mediterráneo a las ocho de la tarde tras detectar nuevos daños en las vías

Luis Ubalde, responsable de la Oficina Técnica de las obras de Rodalies: "Confiamos en que el próximo año se noten las mejoras"

Estación de la línea R3 de Centelles.

Estación de la línea R3 de Centelles. / RICARD CUGAT / EPC

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

Directo | Servicios mínimos del 66% en Rodalies por la huelga del 15 de octubre

Renfe adjudica las obras de rehabilitación del edificio y mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: "Está muy complicado ganar un céntimo"

Ricardo Lucientes, experto en transportes, culpa al final de la mili de la falta de camioneros: "La mayoría de la gente de nuestra generación nos sacábamos los carnets en la mili"

¿Qué es la "pobreza en el transporte"? Este nuevo término de la DGT afecta a miles de conductores

Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público

Ramon Vallès, piloto de avión, revela su peor experiencia en el aire: "Apenas podía leer los instrumentos de vuelo"

