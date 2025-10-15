Consulta los horarios de los servicios mínimos en Rodalies Renfe, metro y autobuses de Barcelona por la huelga del 15 de octubre

La huelga convocada en España este miércoles 15 de octubre, en protesta contra el genocidio en Gaza y apoyo al pueblo palestino, amenaza con producir graves afectaciones en gran parte de la red de transporte público.

En Catalunya, las líneas de trenes regionales Rodalies, así como los servicios de metro y autobús bajo la gestión de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), también podrían experimentar alteraciones en su funcionamiento habitual a lo largo de la jornada, tal como han notificado ambas compañías a través de sus respectivos comunicados.

Servicios mínimos de Rodalies

Desde el servicio catalán de trenes de cercanías han garantizado la circulación del 66% de trenes previstos para este miércoles, en cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Generalitat de Catalunya.

Ya desde primera hora de la mañana, Rodalies ha notificado a través de sus canales en redes sociales de que se estaban produciendo "supresiones puntuales", a lo que añadían que la comunicación de los trenes afectados se está llevando a cabo a través de las estaciones, los canales específicos de cada línea en X (antes Twitter) y su cuenta oficial de Whatsapp.

Puedes encontrar el listado con los trenes previstos para este 15 de octubre a través de los siguientes enlaces:

Posibles alteraciones en servicios de metro y bus

En cuanto a los servicios gestionados por TMB, que corresponden a las diferentes líneas de metro y bus que operan en el área metropolitana de Barcelona, también se esperan afectaciones. Como Rodalies, TMB garantiza a través de un comunicado los servicios mínimos (66%) para pasajeros urbanos e interurbanos, tal como establece el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, agregan que "se podrá establecer la distribución irregular del porcentaje indicado, siempre que en cómputo global no supere el máximo fijado".

Esta medida no aplica, sin embargo, a transportes de ocio como el Barcelona Bus Turístic o el teleférico de Montjuïc, por lo que "no es seguro que funcionen".

Desde TMB también adelantan que las concentraciones convocadas para este mediodía en plaça d'Universitat y a las 18.00 horas en la estación de Sants podrían ocasionar desvíos en las líneas de bus cuyo recorrido coincida con el de alguna zona en la que se desarrollen marchas. Por lo pronto, a lo largo de la mañana la circulación de las líneas de bus V3, 21, 23 y 109 ha sufrido alteraciones en sus rutas (anuladas las paradas 200, 1045, 1670 i 3322) por una concentración.