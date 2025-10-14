El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes

Un pontevedrés paga por viajar a Madrid por autovía cerca de 80 euros, gasto que puede variar ligeramente dependiendo de lo que consuma el vehículo y el coste del combustible en ese momento. Un gijonés gasta por el mismo viaje tan solo cinco euros menos. En ambos casos los conductores tienen que hacer frente a peajes. Sin embargo, el elevado precio del Huerna, sumado a lo que se debe pagar a la altura de Villalba (Castilla y León), provocan que el desembolso que tiene que hacer el asturiano sea similar al del gallego, a pesar de tener que recorrer casi 150 kilómetros menos: la ciudad gallega se encuentra a algo más de 610 kilómetros de la ciudad madrileña. A un gijonés, en cambio, lo separan 466 kilómetros, es decir, 144 menos.

Si se toma como referencia Oviedo, el coste disminuye poco más de un euro. Pero en ambos casos, los gastos por viajar a Madrid siguen situándose en lo alto de la tabla de las principales ciudades españolas de la Península Ibérica. A pesar de que cerca de una docena de esas ciudades están mucho más lejos de la capital española que las dos asturianas. Un ejemplo, un vecino de Gerona destina a recorrer con su coche los 691 kilómetros que lo separan de Madrid poco más de 66 euros, con el precio de la gasolina a 1,48 euros (precio medio en España esta semana según datos del Boletín del Petróleo de la Unión Europea).

Esto es debido a que los dos peajes a los que deben hacer frente los asturianos en su periplo hasta Madrid son los más caros. Juntos suman 30,8 euros, muy lejos de los 15,20 que pagan en peajes los gallegos o los castellanos y leoneses. Y, por supuesto, totalmente alejados de los 3,4 euros que cobran a los que se desplazan desde Alicante y Murcia. En Toledo también tienen en la AP–41 un pequeño peaje, aunque en ese caso los conductores suelen elegir desplazarse por la A–42 para ahorrarse el desembolso, ya que los kilómetros son similares.

Eliminar el peaje del Huerna, tal y como reclama la sociedad asturiana desde hace años, y más fervientemente desde que se hiciera público el dictamen de la Comisión Europea, permitiría aliviar la carga económica que actualmente recae sobre las cientos de personas que se desplazan desde Asturias a Madrid en coche. Y viceversa, también de los muchos madrileños que, especialmente durante el verano, eligen el Principado para huir del calor de la capital. Porque aunque la llegada de la alta velocidad ha promovido que cada vez más personas opten por trasladarse en tren, según los datos de la concesionaria Aucalsa la intensidad media diaria de vehículos que cruzan el Huerna ronda los 8.000.

El viaje desde Asturias a Madrid por autopista es el más caro de España: esto es lo que paga cada conductor entre gasolina y peajes / LNE

En concreto, si se eliminase el pago de 15,60 euros del Huerna, un gijonés gastaría por viajar a Madrid cerca de 58 euros. Prácticamente, lo mismo que un conductor de Huelva, que está a 612 kilómetros. Teniendo en cuenta que el peaje de Villalba finaliza en 2029, de suprimirse los dos, el gasto bajaría incluso más, situándose en cerca de 45 euros. El objetivo ahora de Asturias está en conseguir que la unanimidad que se ha logrado dentro de la región para rechazar el peaje tenga la suficiente fuerza como para hacer cambiar de opinión al Gobierno de España.

La oposición reclama a Calvo más acciones contra el peaje

Los partidos de la oposición reclamaron ayer al Gobierno de Asturias acciones inmediatas para pelear contra el peaje del Huerna y acusaron al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de "buscar lemas", tras la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA. Mientras que Ángel Morales, del grupo parlamentario socialista, defendió que el consejero "refleja el compromiso del Gobierno de Asturias con la eliminación del peaje y su liderazgo en la respuesta que se está dando para conseguir su supresión", mientras carga contra el PP por no ser capas de reconocer un "despropósito de hace 25 años".

Para Carolina López, de Vox, lo que debe hacer el Principado es dejar "de engañar y hacer partidismo" y exigir "de una vez por todas al Gobierno nacional su eliminación". "No es tiempo de entonar el mea culpa, es momento de soluciones y de ponerse a trabajar para que los asturianos no sigan sufriendo esta injusticia", afirmó.

Por el contrario, Delia Campomanes, portavoz de Convocatoria, aseguró que comparten la visión del consejero: "Estamos ante un nuevo escenario. Ya no se trata de si peaje sí o no y mucho menos sobre si sale caro o no caro. De lo que estamos hablando ahora es de recuperar la legalidad".

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, opinó que "el Gobierno de Barbón debería haber realizado un informe jurídico y económico para analizar las soluciones posibles para suprimir el peaje y para saber cuál sería el coste". Mientras que Covadonga Tomé, incidió en que "hablar de la bonificación es un entretenimiento innecesario" y afirmó que "no es aceptable el retraso en infraestructuras clave".