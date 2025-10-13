En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario
La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
La dana Alice obliga a cancelar 27 trenes en el corredor ferroviario entre Barcelona y Valencia
Hasta 27 trenes se han cancelado este lunes a consecuencia de los efectos de la Dana Alice en el Corredor Mediterráneo, ha indicado Renfe a EL PERIÓDICO. Adif ha interrumpido la circulación desde la mañana en varios tramos del corredor en las provincias de Tarragona y Castelló, lo que ha afectado a toda la línea. Renfe ha concretado la afectación en la circulación en casi esa treintena de convoyes, que no han llegado a salir en cada uno de sus dos extremos de la línea.
La circulación de los trenes de Rodalies entre Tortosa y Barcelona se ha suspendido también por la mañana en la línea R16 de Rodalies. Pese a recuperarse, esta tarde se mantiene sin servicio el tramo entre Tortosa y Ulldecona. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera desde Tortosa hasta Vinaròs para enlazar con los trenes con destinación a València. Más información
Puente dice que el plan de transporte alternativo por el macrocorte de la R3 es el más caro y ambicioso “de la historia de Renfe”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este martes que el plan de transporte alternativo previsto por el macrocorte de la R3 de Rodalies es el más caro y ambicioso “de la historia de Renfe”.
“El importe total que se destinará (…) asciende a 56,8 millones de euros; para que se hagan una idea, es el doble de lo que gasta en un año una ciudad como Valladolid en transporte público”, ha asegurado en respuesta al senador de ERC Joan Queralt.
El corte de la R3 comienza mañana y durará 16 meses
Este martes comenzará el macrocorte de la R3 por el desdoblamiento entre Parets del Vallès y La Garriga y la remodelación de la estación de Montcada Bifurcació. Las obras durarán 16 meses, hasta mayo de 2026 en la primera fase.
Desde hace semanas, Renfe, la Generalitat y los ayuntamientos trabajan en el Plan alternativo de transporte para garantizar los enlaces a los 21.000 pasajeros diarios afectados. El servicio alternativo prevé unas 43.500 plazas diarias con 58 autobuses directos a Barcelona desde La Garriga, Centelles y Vic.
También habrá autobuses con paradas y frecuencias de entre 20 y 60 minutos desde Granollers-Canovelles, La Garriga o Centelles hasta Fabra i Puig.
Las obras dejan fuera el tramo entre La Garriga y La Tor de Querol-Enveig.
Una nueva web permite planificar los viajes en tren en función de los retrasos medios que acumula cada línea
'Dignitat a les Vies y la Plataforma per la Promoció del Transport Públic' (PTP) han presentado este lunes en Tarragona la nueva web Puntual.cat. La página permite conocer los retrasos medios mensuales ferroviarios que acumula cada estación y cada línea de Catalunya y, al mismo tiempo, planificar qué tren es más adecuado tomar en función de la hora a la que se quiera llegar al destino.
El portal, que ya está operativo, contiene miles de datos obtenidos de la aplicación Transporta’m –también impulsada por las plataformas de usuarios– que, a su vez, los recoge de Adif.
Según los impulsores, las líneas que más retrasos medios acumulan son la R3 y el corredor sur, R-15 y R-16.
Una usuaria de la R3: “No me esperaba encontrar una afectación el día antes del corte. El tren siempre es una película”
Justo 24 horas antes del inicio del corte en la R3, la línea se ha visto afectada por una incidencia entre Granollers Canovelles y Mollet Santa Rosa que ha obligado a interrumpir el servicio durante más de una hora. Además, la caída de un árbol también ha obligado a cortar la vía durante un rato entre Vic y Balenyà-Hostalets.
Una usuaria habitual de la R3 en Vic, Nerea, se mostraba resignada esta mañana: “Cuando he ido a mirar la pantalla he visto que mi tren no salía”. Explica que estaba al corriente del corte de este martes, pero no se esperaba encontrarse con una incidencia justo el día antes: “El tren siempre es una película”. Lamenta que se encuentra con incidencias diariamente, “ya sea a las ocho de la mañana o a las diez de la noche”.
Nerea se había dirigido a la estación de Vic para coger un tren de la R3 hasta Balenyà. Al llegar, sin embargo, se topó con la incidencia y vio que el convoy que tenía que tomar no aparecía en la pantalla. “Tengo que ir a buscar a mi madre, que no se encuentra bien, y ahora no sé a qué hora llegaré”, se quejaba en declaraciones a la ACN. Lamenta que esta línea la ha dejado “tirada” muchas veces: “Siempre llego tarde, sea al trabajo o a los estudios”.
Interrumpida la circulación en la R3 entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga
La circulación de trenes de la R3 entre L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga se encuentra interrumpida por una incidencia en la infraestructura en el entorno de Parets del Vallès, según informa Renfe. La compañía también comunica que se está estableciendo un servicio alternativo por carretera entre Montcada Bifurcació y La Garriga, y que se dispone del servicio de la línea R4 para poder llegar a Montcada Bifurcació desde L’Hospitalet de Llobregat o Barcelona, o bien proceder desde La Garriga. A su vez, Adif ha informa
Suprimidos diversos trenes de la R3, cuya circulación se ha restablecido pero con incidencias
La caída de tensión en la línea R3 entre Santa Rosa y Granollers Canovelles ha mantenido la línea fuera de servicio desde primera hora hasta casi las 9:00 horas. La circulación se ha restablecido con demoras, a lo que se suma durante esta mañana la supresión de la circulación de diversos trenes.
Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia
La circulación de la R3 está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia en la infraestructura, según ha informado Renfe. En concreto, existe falta de tensión entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Fabra Puig y Vic, y entre Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig los usuarios pueden hacer uso de los trenes de la línea R4. Más información
La presencia de una persona en la zona de vías provoca retrasos en la R1
La presencia de una persona en la zona de vías entre Barcelona-Clot y Sant Adrià de Besòs provoca retrasos en la R1. Rodalies informa que los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo que es habitual a medida que se aproximan a ese punto.
El metro se detendrá a las 12 h durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino
El metro se detendrá a las 12 h durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino. Una vez finalice el paro, se recuperará el servicio habitual, informa TMB.
