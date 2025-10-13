Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Estación de la línea R3 de Centelles.

Estación de la línea R3 de Centelles. / RICARD CUGAT / EPC

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

