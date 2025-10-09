¡Termina hoy! Vueling ofrece un 20% de descuento en estos vuelos desde Barcelona

La aerolínea española Vueling lanzó una promoción donde ofrecía hasta un 20% de descuento en vuelos que salgan desde Barcelona. Los descuentos estarán disponibles hasta este jueves 9 de octubre y serán válidos para vuelos programados entre el 1 de noviembre y el 31 de enero de 2026.

La oferta solo está disponible para compras en la página web oficial de Vueling o en su aplicación móvil. La intención de la aerolínea es promocionar los viajes de invierno tras el buen verano que han registrado.

Destinos

Los destinos nacionales más destacados en esta promoción son: Lanzarote, Palma de Mallorca, Bilbao y Málaga.

No obstante, los descuentos también se aplican a las rutas internacionales, entre las cuales destacan Ámsterdam, París, Londres, Zúrich, Viena, Estocolmo, Estambul, Copenhague, Núremberg o Dublín.

Barcelona, la base principal de Vueling

Vueling ha elevado su oferta en la ciudad condal a más de 10 millones de asientos para este programa de invierno que, hasta la fecha, será el más numeroso en la historia de la compañía en el aeropuerto de El Prat.

Se han reforzado las conexiones hacia Canarias y Baleares con un 6% y un 5% respectivamente. A nivel internacional, la ruta Barcelona - París Orly crece hasta las 50 frecuencias semanales y se aumenta también la oferta en destinos como Portugal o Bélgica.

Además de refuerzos, Vueling trae nuevas rutas internacionales desde Barcelona para este invierno. Se incorporan las ciudades de Ljubljana (Eslovenia), Agadir (Marruecos) y Estrasburgo (Francia), y se mantienen destinos que estaban pensados solo para meses de verano como es el caso de Esauira (Marruecos) y Tirana (Albania).