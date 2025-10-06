Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

En Directo
El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario
La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Suprimidos diversos trenes de la R3, cuya circulación se ha restablecido pero con incidencias
La caída de tensión en la línea R3 entre Santa Rosa y Granollers Canovelles ha mantenido la línea fuera de servicio desde primera hora hasta casi las 9:00 horas. La circulación se ha restablecido con demoras, a lo que se suma durante esta mañana la supresión de la circulación de diversos trenes.
Interrumpida la circulación de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia
La circulación de la R3 está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll por una incidencia en la infraestructura, según ha informado Renfe. En concreto, existe falta de tensión entre Mollet Santa Rosa y Granollers Canovelles. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre Fabra Puig y Vic, y entre Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig los usuarios pueden hacer uso de los trenes de la línea R4. Más información
La presencia de una persona en la zona de vías provoca retrasos en la R1
La presencia de una persona en la zona de vías entre Barcelona-Clot y Sant Adrià de Besòs provoca retrasos en la R1. Rodalies informa que los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo que es habitual a medida que se aproximan a ese punto.
El metro se detendrá a las 12 h durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino
El metro se detendrá a las 12 h durante dos minutos en solidaridad de sus trabajadores con el pueblo palestino. Una vez finalice el paro, se recuperará el servicio habitual, informa TMB.
Interrumpida la circulación de la R2 Norte por un atropellamiento
Un atropellamiento en Granollers ha obligado desde primera hora de este viernes a interrumpir la circulación en la R2 Norte y R11. Poco antes de las 8:00 h se ha restablecido la circulación, si bien los trenes pasan con demoras medias de 15 minutos.
El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
Día complejo en el corredor sur de Rodalies: después de una mañana con retrasos en las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17, el lanzamiento de una vara metálica de grandes dimensiones sobre la catenaria ha obligado a operarn en vía única entre Sants y Bellvitge. Más información
Demoras en las líneas R2, R2 Norte y R2 Sur, además de en la R4
Una incidencia en un tren en la estación de Passeig de Gràcia hacia las 7:30 horas y que ya ha podido ser solucionada provoca retrasos de unos 15 minutos en las líneas R2, R2 Norte y R2 Sur.
Asimismo, la R4 sufre retrasos de unos 45 minutos en toda la línea. Renfe explica que son a consecuencia de las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central. Un servicio de autobuses transporta a los viajeros por carretera entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet.
Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)
Un centenar de personas se han quedado atrapadas este martes por la mañana en el interior de un tren averiado entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Alcover (Alt Camp). El convoy, de la línea R14, estaba realizando el trayecto entre Lleida y Barcelona cuando ha sufrido una avería que lo ha obligado a pararse, todavía por causas desconocidas. Renfe informa que todos los pasajeros ya han podido bajar del tren y que serán trasladados a Tarragona. Más información
Circulación restablecida también en la R1
Circulación restablecida en la R1 restablerta entre Blanes y Caldes de Malavella.
Restablecidas las R11 y RG1, pero no la R1
A las 10:15 horas se ha restablecido la circulación de la RG1 y R11 entre Caldes de Malavella y Maçanet-Massanes. Los trenes circulan con retrasos de más de 45 minutos. La R1 continua interrumpida entre Blanes y Maçanet
