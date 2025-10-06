Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Estación de la línea R3 de Centelles.

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Estas son las tres calles de Barcelona que más tráfico registran

Detenido un conductor implicado en el accidente mortal de Oliola (Lleida)

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Esta es la pregunta más fallada del examen teórico del carnet de conducir

Un motorista de 34 años muere en un choque con dos turismos en la B-40z en la Roca del Vallès

La conductora de un coche muere en un aparatoso accidente con un camión en la C-58 en Vacarisses

Este es el radar de Lleida que más multas pone

