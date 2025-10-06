Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

El 84% de los AVE y Larga Distancia de Renfe llegaron con un retraso de menos de 15 minutos en septiembre

En total circularon 8.530 trenes de este tipo, con un retraso medio de 16 minutos

La retirada del servicio 'low cost' de Renfe encarece un 40% el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

Madrid
El 83,8% de los trenes de alta velocidad (AVE) y Larga Distancia de Renfe que circularon el pasado mes de septiembre llegaron a su destino con un retraso inferior a los 15 minutos, según las últimas estadísticas publicadas por la compañía.

En total circularon 8.530 trenes de este tipo, con un retraso medio de 16 minutos. El 92,2% llegó antes de cumplirse los 30 minutos de retraso y el 97,4% antes de que la demora llegase a una hora.

Por otra parte, el 94,9% de los trenes de alta velocidad de media distancia (Avant) llegaron con una puntualidad de 15 minutos, y en los Media Distancia este porcentaje bajó al 87,9%.

Respecto a los Cercanías, las estadísticas muestran que el retraso medio en el núcleo de Madrid fue de solo medio minuto de un total de 34.297 circulaciones en septiembre. Si se tienen en cuenta solo los trenes retrasados, la media fue de 11 minutos.

