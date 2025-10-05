Accidente
Muere el conductor de un coche en un choque frontal en Oliola (Lleida)
En lo que llevamos de año, han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas 117 personas, según el SCT
El conductor de un turismo ha muerto y tres personas más han quedado heridas este domingo a consecuencia de un choque frontal en el que se vieron implicados tres coches en Oliola (Lleida), lo que eleva a tres los muertos en otros tantos choques en las carreteras catalanas este fin de semana. El accidente, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se ha registrado pasada la una de la madrugada en el kilómetro 26,8 de la carretera L-313, en la Noguera leridana.
En ese punto, por causas que ahora se investigan, se produjo una colisión frontal con tres vehículos implicados, accidente en el que falleció el conductor de uno de ellos. Una mujer, además, quedó herida grave, así como dos hombres, en estado menos grave. Todos fueron evacuados por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El accidente obligó a cortar la carretera en los dos sentidos de la marcha hasta minutos antes de las cinco de la madrugada, por lo que se habilitaron desvíos señalizados.
En este accidente trabajaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro del SEM.
Accidentes del fin de semana
También a consecuencia de choques con otros vehículos, este fin de semana ha fallecido un motorista en La Roca del Vallès (Barcelona) y una mujer en La Riera de Gaià (Tarragona).
En lo que llevamos de año, han fallecido en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas 117 personas, según el SCT.
Trànsit recuerda que dispone de un servicio de atención a las víctimas de tráfico y sus familiares, que funciona los 365 días del año, desde el que ofrece información sobre trámites tras un siniestro y apoyo psicológico a los afectados.
