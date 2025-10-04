Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DGT

Esta es la pregunta más fallada del examen teórico del carnet de conducir

La redacción de la pregunta es clave para dar la respuesta correcta

Alumnos del carnet de conducir haciendo el examen teórico que no se va a cambiar

Alumnos del carnet de conducir haciendo el examen teórico que no se va a cambiar / Alberto Espada (DGT)

Luis Alloza

Por qué confiar en El Periódico

El examen de conducir tiene una alta tasa de acierto entre los conductores, si bien es cierto que también hay muchos que fallan una y otra vez.

Hay preguntas del día a día y de sentido común cuya respuesta conoce todo el mundo, pero hay otros muchos aspectos más técnicos o con los que no estamos familiarizados que cuestan mucho más.

Una autoescuela está recopilando las preguntas más falladas por los aspirantes a conductores en el examen teórico de conducir y ha puesto un ejemplo de respuesta complicada. De hecho, también sirve como prueba para saber cómo andas de conocimientos si estás sacándote el carnet o si ya lo tienes.

La foto es simple: dos peatones andan en contradirección en una carretera secundaria y fuera de poblado de un carril por sentido de la circulación y se encuentran con un coche. La pregunta es la siguiente: "Al cruzarse con los peatones en esta vía, ¿qué distancia lateral debe de dejar?"

A) Una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad y sin peligro

B) 1,5 metros o más

C) 1 metro o más

La respuesta la da la autoescula en otro vídeo y es la A, es decir, no hay una distancia ni mínima de máxima y sí una que permita hacer la maniobra con seguridad. La explicación que da el profesor es que mucha gente contesta 1,5 metros, recordando la norma que sí se aplica con los ciclistas cuando son adelantados.

De hecho, sí que hay que dejar 1,5 metros para adelantar también a peatones, pero en este caso el vehículo y los peatones fuera de poblado se cruzan y esa es la clave tanto de la pregunta como de la respuesta.

