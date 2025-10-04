Un motorista de 34 años muere en un choque con dos turismos en la B-40z en la Roca del Vallès

Un motorista murió este viernes por la noche después de chocar con dos turismos en la carretera B-40z a la altura de la Roca del Vallès (Vallès Oriental). Según informó el Servei Català del Trànsit, por causas que todavía se están investigando hubo una colisión entre dos turismos y una motocicleta, que provocó la muerte del motorista, un hombre de 34 años y vecino de Montcada i Reixac.

También hubo cuatro heridos, uno de ellos grave y trasladado por efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al hospital de Granollers; dos personas heridas menos graves, una mujer y un menor, que fueron trasladados al Hospital de Sant Pau, y un menor herido leve, que fue dado de alta en el lugar del siniestro.

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso pocos minutos antes de las once y media de la noche de este viernes. A causa del accidente, la vía quedó cortada en ambos sentidos hasta casi las cuatro de la madrugada. Se activaron seis patrullas de los Mossos d’Esquadra, siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades del SEM.

36 motoristas muertos en este 2025

Desde principios de año, 115 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas interurbanas, según el Servei Català del Trànsit. Casi el 45% de estas muertes corresponden a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas). Durante este año, ya han muerto 36 motoristas en siniestros viales. El mes de septiembre se cerró con 15 víctimas mortales, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado.