Este es el radar de Lleida que más multas pone

En la ciudad de Lleida hay un total de nueve radares fijos de tráfico. Su objetivo no es otro que controlar que los conductores respeten el límite de velocidad dentro de la ciudad, en la que hay censados 93.000 vehículos censados. Además, otros 104.000 entran y salen de ella a diario, según el ayuntamiento. Esos cinemómetros hacen su función y ponen multas, pero lejos de uno en particular, el que 'caza' a más infractores.

Los radares son relativamente nuevos en la capital del Segrià. Se instalaron en 2013, aunque no comenzaron a funcionar hasta agosto de 2014. Como dato curioso, se trata de un sistema rotatorio y solo tres funcionan al mismo tiempo. Se activan unos u otros según "el riesgo de siniestralidad en las vías urbanas y de la evolución del volumen de tráfico", informó el consistorio en su día. Sin embargo, uno de los nueve radares no funciona desde octubre 2023, cuando quedó destrozado por aparatoso accidente de coche.

Las principales calles de Lleida soportan al día entre 8.000 y 10.000 vehículos, mientras que por la carretera LL-11 que une la autovía A-2 con la ciudad circulan otros 16.000, según detalló el consistorio en 2022. De ahí que la mayoría de los radares se encuentren en puntos estratégicos de esas vías. No obstante, los dispositivos que hay repartidos por el municipio solo son los responsables de un tercio de las sanciones por exceso de velocidad que la Paeria pone cada año.

El radar que más multa

El radar móvil que la Guardia Urbana de Lleida tiene instalado en un vehículo es el que detecta la mayoría de las infracciones. En concreto, dos terceras partes de las sanciones impuestas en 2022 por superar la velocidad permitida fueron fruto de su actuación, según informó el consistorio.

Todos los dispositivos fijos en Lleida están situados en calles limitadas a 50 kilómetros por hora, a excepción del que está situado en la LL-11, donde el tope es de 80 km/h. En cambio, el dispositivo móvil actúa en cualquier punto de la ciudad, lo que incluye las vías limitadas a 30 km/h.