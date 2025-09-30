La conductora de un coche muere en un aparatoso accidente con un camión en la C-58 en Vacarisses

La conductora de un coche ha muerto este martes al mediodía en un choque frontal con un camión en la carretera C-58, en Vacarisses (Vallès Occidental). La víctima es R. M. M., vecina de Manresa de 76 años. El siniestro ha tenido lugar hacia las 2 de la tarde en el kilómetro 28,2, a la altura del Centre de Tractament de Residus (CTR).

Las causas están bajo investigación. En cuanto a la afectación viaria, ha sido necesario cortar la C-58, lo que ha generado retenciones en ambos sentidos de la marcha. A raíz del siniestro, se han activado cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Desde principios de año, 112 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, según el Servei Català de Trànsit. Entre las víctimas mortales cabe destacar el elevado número de motoristas: 34. Este colectivo es uno de los que presenta más siniestralidad durante los últimos años, y periódicamente se activan campañas policiales para prevenirla. Entre los usuarios más vulnerables, también cabe destacar la muerte de once peatones atropellados y cuatro ciclistas en la red de carreteras interurbanas.

Un detenido por otro incidente

No ha sido esta la única intervención de los Mossos d'Esquadra en la C-58, ya que también han detenido este martes cerca de las 12.40 horas a un conductor a la altura de Montcada i Reixac (Barcelona) por "adelantamientos antirreglamentarios" y no obedecer las indicaciones de los agentes para detenerse, informan en un apunte en 'X.

El conductor ha realizado un cambio de sentido contra dirección en el carril bus-VAO - que se ha cortado en ambos sentidos- de esta vía y ha impactado contra un vehículo policial, en cuyo accidente también ha estado implicado otro coche.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que este accidente ha provocado retenciones de hasta 4 kilómetros en la C-58 hacia Barcelona y 2 hasta Sabadell (Barcelona), ya que se han tenido que cortar dos carriles en dirección a la capital catalana.