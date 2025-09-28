Santa Cristina d’Aro asegura que los colapsos de tráfico han continuado en verano y reclama cambiar las rutas de los GPS

El alcalde de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), Josep Xifre, afirma que este verano se ha repetido el colapso de coches que intentan atajar las colas de la C-65 pasando por dentro del municipio. Por ello reclama al Servei Català de Trànsit que mantenga las restricciones de tráfico dentro del núcleo urbano en los navegadores durante los meses de verano. A principios de temporada, Trànsit cortó los accesos de la autovía para entrar al pueblo y así disuadir a los conductores de tomar esa vía secundaria. Aun así, el alcalde asegura que esta medida no ha funcionado. Lo que sí han notado que funciona es cuando se notifica a los navegadores que no tomen atajo por dentro del pueblo, y por eso quieren que se mantenga durante toda la temporada.

Santa Cristina d’Aro es un municipio que sufre las colas de todos los conductores que veranean en los municipios del centro de la Costa Brava, como Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Palamós o Sant Antoni de Calonge. Los domingos, con la operación retorno, las colas saturan la autovía de la C-65 entre Llagostera y la costa.

Por eso muchos conductores optan por buscar una ruta alternativa que les permita ahorrarse la cola. Cuando utilizan navegadores como Google Maps, Waze o Apple Maps, los sistemas informáticos les indican que pueden circular por dentro de Santa Cristina d’Aro para ahorrarse algunos minutos de retención. El resultado, sin embargo, es que los coches acaban colapsando las calles del pueblo y generan malestar entre los vecinos.

Además, los conductores intentan salir de las calles, que también están llenas de vehículos, y optan por ir por vías que no conocen “y acaban perdiéndose”, asegura el alcalde. La solución que encontró el municipio a principios de temporada fue cerrar el pueblo. Solo podían acceder los vecinos o residentes, y aquellos que no iban al pueblo estaban obligados a dar la vuelta y volver por la autovía. Pocas semanas después, el Servei Català de Trànsit cerró los accesos desde la C-31. Aun así, los cortes duraron poco porque el gobierno local asegura que la solución no funcionó.

Conductores se saltaban la prohibición

El motivo es que muchos conductores se saltaban la prohibición y las vallas y circulaban igualmente por el interior. Por eso, el cuerpo de la Policía Local recuperó los controles policiales en los accesos, con el coste que supone organizar estos macrodispositivos durante todos los fines de semana de los meses de verano. “Supone que todos los agentes hagan más horas, redistribuir los efectivos y un gran despliegue policial”, apunta el alcalde Josep Xifre.

La única salida que el gobierno local ve factible y plausible para frenar la situación es notificar a los navegadores que los vehículos no circulen por Santa Cristina d’Aro como alternativa. Esta acción la debe notificar cada fin de semana el Servei Català de Trànsit. “Este verano hemos visto que cuando activan la restricción, la situación mejora mucho”, asegura el alcalde de Santa Cristina. “Cuando no se activaba esta opción, había un caos total y absoluto”, concluye Josep Xifre.

Por eso reclama a Trànsit que lo activen cada fin de semana a partir de la próxima temporada. Además, Xifre añade que los controles policiales generan “mucha crispación” entre conductores y agentes de policía. “No es agradable generar este clima de tensión”, reafirma el alcalde. Por ello consideran que la solución de los navegadores es la más efectiva que se puede tomar y confían en que desde Trànsit puedan aplicarla de forma regular a partir de la próxima temporada.