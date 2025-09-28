Renfe activa el gabinete de crisis en Catalunya por las lluvias extremas y AENA pide consultar los vuelos por "posibles alteraciones"

Una borrasca extratropical ha puesto en jaque al este del país, especialmente a Catalunya y Comunidad Valenciana, que han activado el nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales en las próximas horas y acumulaciones en esta última región que podrían superar 250-300 litros por metro cuadrado entre mañana lunes y la primera mitad del martes.

Aunque la peor situación se espera a partir de mañana, el riesgo este domingo será extremo a partir de las 20 horas en el litoral sur y el prelitoral sur de Tarragona, y en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.

En alerta en Catalunya y Valencia

Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Catalunya y Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación ferroviaria pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las intensas lluvias que se esperan en la zona.

Lo ha confirmado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su red social X, donde ha recordado que desde hoy a las 20:00 y especialmente la madrugada y mañana por la mañana hay fenómenos climatológicos muy adversos.

¿Gabinete de crisis a nivel nacional?

"La circulación ferroviaria puede verse afectada. Desde RENFE en coordinación con ADIF activamos los gabinetes de crisis para garantizar la seguridad", continúa el mensaje publicado por Fernández Heredia.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que "es probable" que mañana se active el gabinete de crisis a nivel nacional, aunque "hay que ver cómo evolucionan las cosas".

"Desde ayer, estamos en contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las delegaciones de Gobierno y Adif viendo cómo evoluciona la situación" han indicado las mismas fuentes, que han aclarado que "por ahora no hay afectaciones". No obstante, las gerencias de Catalunya y Comunidad Valenciana ya están en alerta.

Cambios y anulaciones sin coste

Renfe ha informado a sus clientes, a través de "X", de que se permiten cambios y anulaciones de billetes, sin coste, para todos los trenes afectados por la alerta roja de la AEMET para mañana lunes, 29 de septiembre.

Las fuentes de la compañía han insistido en que "aún no hay cancelaciones", pero se ha tomado esta decisión "por si alguien prefiere cambiar su viaje".

Aena aconseja consultar vuelos

Aena ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones, tras el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.

"Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en 'X'.

La Dirección General de Tráfico (DGT) también se ha sumado a las recomendaciones de Aena. La DGT ha pedido evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.