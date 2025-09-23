El veredicto de los expertos sobre la gasolina barata: ¿Puede estropear el motor del coche?

El coste de la vida es cada vez más elevado, y muchos conductores buscan una forma de ahorrar en su día a día. En este contexto, las gasolineras low-cost se han convertido en una de las opciones favoritas de los usuarios para repostar.

No obstante, algunos propietarios temen que este combustible más económico pueda dañar la mecánica de su vehículo. Según la Ley de Hidrocarburos, todos los carburantes distribuidos en las estaciones de servicio de España deben cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

El presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, Ramón Puigfel, recuerda en un artículo de Betevé que "si el producto fuera malo o estropeara el coche no nos lo dejarían vender".

Durante las declaraciones al citado medio, Puigfel explica que "no hay gasolina buena o mala. Lo que hay es producto básico o producto mejorado". Es decir, las gasolineras económicas suelen suministrar el combustible de forma básica, mientras que las estaciones convencionales añaden aditivos para mejorar su rendimiento.

Estos aditivos mantienen los conductos del sistema de combustible limpios y el motor lubricado. Por lo tanto, no se trata de que el combustible de las gasolineras low-cost sea de peor calidad. Ahora bien, el motor no recibe los beneficios adicionales de los aditivos.

En resumen, las gasolineras económicas de España deberían ser una opción segura para la mayoría de vehículos. La calidad del combustible distribuido en nuestro país pasa por diferentes pruebas antes de descargarlo.

El coste del petróleo, los márgenes de distribución y los impuestos tienen efecto sobre el precio del combustible. Para conseguir un precio más competitivo, las gasolineras low-cost utilizan un modelo de negocio donde reducen los costes, utilizando surtidores de autoservicio, por ejemplo.

Finalmente, algunos conductores optan por alternar y repostar entre gasolineras de bajo coste y convencionales. De esta manera, buscan un equilibrio entre el ahorro y aprovechar los beneficios de los aditivos que ofrecen las estaciones de servicio más "caras".