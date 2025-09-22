Alt Empordà
Cortada la AP-7 en Bàscara por un incendio en la cabina de un camión cisterna
Bombers están trabajando en la extinción de las llamas de la cabina y también de una parte de vegetación del arcén de la autopista
La autopista AP-7 está cortada a la altura de Bàscara (Alt Empordà) en sentido sur por el incendio de un camión cisterna. Las llamas afectan solo a la cabina y los Bombers aseguran que no afecta a la carga, donde hay hidrocarburos.
El aviso a los servicios de emergencia ha llegado poco después de la una y tres cuartos. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado seis dotaciones de los Bombers, que están trabajando en la extinción de las llamas de la cabina y también de una parte de vegetación del arcén de la autopista. Mientras tanto, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atiende al conductor. Los coches que circulan por la AP-7 se desvían por la salida 4, en Figueres.
