Interrumpido el servicio en dla R13 y R14 en Les Borges Blanques (Lleida) por robo de cable
El servicio de Rodalies de la R13 y la R14 en Les Borges Blanques (Lleida) está interrumpido por robo de cable este jueves desde las 6.14 horas.
El tramo de la línea discurre entre Lleida, La Plana-Picamoixons (Tarragona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y se ha facilitado servicio de bus entre Lleida y Tarragona, algunos semidirectos y otros con paradas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat a causa del corte, han señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
