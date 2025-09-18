Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interrumpido el servicio en dla R13 y R14 en Les Borges Blanques (Lleida) por robo de cable

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

EP

LLEIDA
El servicio de Rodalies de la R13 y la R14 en Les Borges Blanques (Lleida) está interrumpido por robo de cable este jueves desde las 6.14 horas.

El tramo de la línea discurre entre Lleida, La Plana-Picamoixons (Tarragona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y se ha facilitado servicio de bus entre Lleida y Tarragona, algunos semidirectos y otros con paradas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat a causa del corte, han señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Interrumpido el servicio en dla R13 y R14 en Les Borges Blanques (Lleida) por robo de cable

Transportes licita por 9,1 millones la construcción de un paso de peatones y bicis de la N-340 en Tarragona

¿Se podrá circula a más de 120 km/h? Los cambios que vienen en las autopistas y autovías europeas

Un camión incendiado en L'Ampolla obliga a cortar la AP-7

¿Se te ha pinchado la rueda del coche? Este es el truco de un mecánico para "reparar" el neumático en un minuto

Aparcar gratis en Barcelona: dónde estacionar sin pagar y sin multas

¿Es verdad que la gasolina barata puede estropear el motor del coche?

¿Dónde estarán los nuevos radares que la DGT incorporará en la A-7 y N-340?

