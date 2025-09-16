¿Dónde estarán los nuevos radares que la DGT incorporará en la A-7 y N-340?

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé la puesta en marcha en los próximos meses de nuevos radares en algunas de las carreteras más transitadas de España. Serán un total de seis los dispositivos que el organismo autónomo instalará a lo largo de este mes de septiembre en diferentes puntos de las carreteras que cruzan la provincia de Alicante, donde confluyen algunas de las autovías que cruzan el país.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha celebrado este "paso más en la modernización de las infraestructuras de tráfico".

¿Dónde estarán ubicados los nuevos radares?

Los nuevos radares de la DGT estarán ubicados en seis vías diferentes, tanto autovías como carreteras autonómicas. Estos, se encontrarán en los siguientes puntos:

Autovía del Mediterráneo o A-7 , a la altura de Elche.

, a la altura de Elche. Carretera nacional N-340 , también a su paso por Elche.

, también a su paso por Elche. Autovía de Alicante o A-31 , por partida doble, a la altura de Novelda y Elda.

, por partida doble, a la altura de Novelda y Elda. Carretera CV-70 o eje Alcoy-Benidorm, entre Benidorm y La Nucia.

o eje Alcoy-Benidorm, entre Benidorm y La Nucia. Carretera CV-920, en Rojales.

¿Cuándo comenzarán a funcionar?

Si bien la instalación de los nuevos cinemómetros ya está muy avanzada, su puesta en marcha está prevista para finales de año o principios de 2026. Hasta entonces, estos nuevos dispositivos deberán superar la certificación del Centro Español de Metrología (CEM).

Radares menos tolerantes

Los márgenes de los radares de la DGT se han reducido este verano, lo que implica que detectan excesos de velocidad antes que en el pasado. Hasta hace poco se aplicaban las conocidas 'reglas del 5 y del 7': en carreteras limitadas hasta 100 km/h se permitía un extra de 5 km/h, mientras que en vías de más de 100 km/h el margen era de 7 km/h. Estos criterios se empleaban en los cinemómetros fijos. En los móviles, en cambio, la referencia era siempre la del 7, lo que suponía que en una calle limitada a 50 km/h el salto se producía a 57 km/h, y en autovía a partir de un 7 % sobre los 120 km/h, es decir, 128 km/h.

Con la llegada de los equipos de última generación, estos márgenes se han ajustado a la baja. Ahora la 'regla del 5' ha dejado paso a la del 3 en radares fijos, de modo que en una vía de 30 km/h el aviso se activa en 33 km/h, y en una de 50 km/h, en 53 km/h. En el caso de los móviles, el umbral pasa a ser del 5 %, lo que significa que funcionarán a partir de 55 km/h en ciudad o de un 5 % sobre 120 km/h en autovías y autopistas.