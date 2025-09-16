Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Un camión incendiado en L'Ampolla obliga a cortar la AP-7

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido a extinguir el incendio que ha afectado a la carga prácticamente entera de un camión que transportaba paquetes

Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir

Un camión incendiado en l'Ampolla

Un camión incendiado en l'Ampolla / Trànsit

Un camión que se ha incendiado en L'Ampolla ha obligado a cortar la AP-7 en sentido sur. Según informa el Servei Català de Trànsit, el corte ha pasado de total a parcial en unos breves minutos, hasta dejar un único carril cortado tras la actuación de los servicios de emergencias.

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido a extinguir el incendio que ha afectado a la carga prácticamente entera de un camión que transportaba paquetes.

Según informa el cuerpo, no ha habido personas heridas.

