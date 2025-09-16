Un camión incendiado en L'Ampolla obliga a cortar la AP-7

Un camión que se ha incendiado en L'Ampolla ha obligado a cortar la AP-7 en sentido sur. Según informa el Servei Català de Trànsit, el corte ha pasado de total a parcial en unos breves minutos, hasta dejar un único carril cortado tras la actuación de los servicios de emergencias.

Cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido a extinguir el incendio que ha afectado a la carga prácticamente entera de un camión que transportaba paquetes.

Según informa el cuerpo, no ha habido personas heridas.