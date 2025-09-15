Accidente de tráfico
Muere atropellado un peatón en la AP-7 en Fogars de la Selva (Girona)
Los Mossos han recibido el aviso a las 00:34 horas y han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro
Varios accidentes de tráfico provocan largas retenciones en hora punta en Barcelona
Un hombre de 51 años y vecino de Tordera ha muerto la madrugada de este lunes tras ser atropellado en la AP-7 a la altura de Fogars de la Selva (la Selva, Girona) en sentido sur. Los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, han resultado heridos leves y han sido trasladados al hospital Josep Trueta de Girona.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 00:34 horas y han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro. Al lugar se han dirigido 10 patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y 3 ambulacias y el servicio psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La vía ha estado cortada hasta las 3:33 horas de la madrugada y se han hecho desvíos por la salida 10.
Con esta víctima, son 103 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
- Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia: 'Me ha quitado una neblina de la cabeza