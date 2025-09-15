Muere atropellado un peatón en la AP-7 en Fogars de la Selva (Girona)

Un hombre de 51 años y vecino de Tordera ha muerto la madrugada de este lunes tras ser atropellado en la AP-7 a la altura de Fogars de la Selva (la Selva, Girona) en sentido sur. Los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, han resultado heridos leves y han sido trasladados al hospital Josep Trueta de Girona.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 00:34 horas y han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro. Al lugar se han dirigido 10 patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y 3 ambulacias y el servicio psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La vía ha estado cortada hasta las 3:33 horas de la madrugada y se han hecho desvíos por la salida 10.

Con esta víctima, son 103 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales.