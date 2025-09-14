La DGT avisa: las ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas que ya están en vigor

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista, en una imagen de archivo.

Sergi Armengol

En la carretera, tanto los ciclistas como los motoristas viven con más riesgo de accidente, ya que son más vulnerables que los coches.

Tan solo en 2024, 286 motoristas y 46 ciclistas fallecieron en carreteras españolas.

Para prevenir la seguridad de los más frágiles en la carretera, la DGT planea implementar nuevas normativas para asegurar la mayor protección posible para motos y bicis.

Estas medidas siguen siendo, por ahora, una propuesta pendiente de oficialicación, puesto que por ahora siguen sin estar implementadas en las carreteras. Una vez se aprueben de forma oficial, la DGT las anunciará públicamente en su página web oficial y en las redes sociales.

Las normas para los motoristas

Entre las medidas previstas, se obligará a los motoristas a llevar cascos integrables o modulares y guantes de protección. De esta forma, en caso de accidente, el motorista tendrá más protección en caso de caída.

El organismo de tráfico también busca que los motoristas sean más visibles en condiciones adversas. Por ello, deberán usar elementos reflectantes visibles a 150 metros en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.

Desde julio, además, los cursos de capacitación para futuros motoristas se han reforzado con mayor número de prácticas en tráfico abierto.

En consecuencia, los motoristas más novatos tendrán mayor experiencia en la carretera, una vez tengan el carnet.

Finalmente, ha sido anunciada una medida que podría permitir a las motocicletas circular por el arcén a un máximo de 30 km/h en caso de atascos.

Las normas para los ciclistas

Por lo que respecta a los ciclistas, también se implementará la misma medida de elementos reflectantes que se aplicará a los motoristas.

Por contra, tendrán la posibilidad de circular en sentido contrario en vías urbanas a un máximo de 30 km/h, también en caso de atasco.

En este tipo de vías deberán circular siempre por el centro y el resto de vehículos deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

