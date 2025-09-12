Cuando uno va a Francia por carretera por primera vez uno de los aspectos que más sorprende es ver como en el país vecino el límite de velocidad es de 130 kilómetros por hora, a diferencia de los 120 km/h que rige la norma española.

La realidad es que no existe una legislación conjunta europea en esta materia y se delega en las normativas estatales. Por este motivo nos llegan vídeos desde Alemania donde se ve como los coches alcanzan los 200 km/h con facilidad y sin el peligro de ser multados, pues allí hay tramos sin restricciones.

No obstante, también hay otros países más restrictivos que España en cuanto a poner frenos a los conductores. Por ejemplo, en Estonia nadie puede superar los 90 km/h en ninguna de sus autopistas, y en Suiza se está planteando la opción de reducir hasta los 80 km/h en función de una serie de condicionantes.

¿Aumento del límite de velocidad?

En las carreteras españolas se ha visto como se ha reducido el límite desde los 120 km/h hasta los 100 km/h en determinados tramos de vía con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, esto podría llegar próximamente a su fin porque ya hay voces que piden aumentar el límite hasta más allá de los 120 km/h en algunos tramos puntuales.

La idea llega después de que otros países como Italia ya hayan apostado por elevar el margen hasta los 150 km/h, pues se considera que es una velocidad adecuada para las carreteras y los coches más modernos.

¿Puedo ir a más de 120 km/h? Los cambios que vienen en las autopistas y autovías europeas / PIXABAY

En la República Checa también están por la labor de confirmar el aumento, pasando de los 130 km/h hasta los 150 km/h a partir de este mismo mes de septiembre, aunque supeditado a que las condiciones climatológicas y el volumen de tráfico lo permitan.

Para ello, instalarán señales variables que dejarán de funcionar cuando por los condicionantes mencionados no se pueda ir más rápido del límite de los 130 km/h genérico. Aunque hasta ahora tan solo es una prueba, de funcionar el gobierno checo ya ha anunciado que ampliará los tramos donde se pueda aplicar la nueva normativa e incluso podría establecer ese máximo como nueva norma.

En España, de momento no parece que el Gobierno esté muy por la labor de aplicar los cambios que la tendencia europea viene mostrando y se mantendrán los 120 km/h hasta nuevo aviso. De hecho, la DGT apunta a la velocidad como el motivo de un gran número de accidentes, por lo que el aumento parece algo completamente imposible en nuestro país.

La conclusión es algo curiosa dado que las víctimas mortales en las vías alemanas sumaron 2.760 muertes en 2024 en el país germánico, por las 1.154 en España, aunque allí no se plantea la reducción de los límites del velocímetro.