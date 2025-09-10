Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

La Dirección General de Tráfico quiere implantar el próximo año radares móviles con ruedas, más conocidos como radares carro y utilizados principalmente en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras. Así lo ha avanzado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad de tráfico de este verano.

Para dar luz verde a estos nuevos radares, Marlaska ha indicado que el director general de Tráfico, Pere Navarro, "en breve va a ir a hacer una comprobación en persona a Francia con el fin de poder sacar una idea todavía más clara".

"Nuestro propósito es implantarlos el año que viene", ha apuntado. Esta última generación de radares son una realidad en Catalunya desde noviembre y han multado a más de 150.00 usuarios en sus primeros diez meses de funcionamiento, según recoge Moveo.

10.000 multas en 3 días

Los dos primeros 'carro radares' que se activaron en Catalunya -en la AP-7, en Santa Perpetua de la Mogoda, en sentido Tarragona, y en la C-31 en Bellvitge, en sentido Castelldefels- multaron en los tres primeros días a 9.980 conductores por exceso de velocidad. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" para "controlar tramos de riesgo".

En los dos próximos años, el Servei Català de Trànsit (SCT) comprará seis nuevos radares de remolque o 'carros radar' para colocar de forma dinámica en puntos de la red viaria en los que se detecte una alta concentración de accidentes por exceso de velocidad. Estos seis nuevos cinemómetros se suman a los cuatro que ya tiene Trànsit para combatir la dispersión de la siniestralidad registrada en las carreteras catalanas.

El contrato de los nuevos seis 'carros-radar' es de 2,1 millones de euros e incluye el equipamiento necesario para que Trànsit pueda desarrollar una gestión centralizada de las infracciones captadas. De esta forma, la tramitación de la multa empieza en el mismo momento en el que el radar detecta al conductor con exceso de velocidad, ya que la información se envía a un servidor.

Los 'carro radares' se irán moviendo por 150 puntos de las carreteras catalanas, pero el director de Tráfico ha anunciado que publicitarán más la presencia de estos puntos de control, "haciendo muy evidente que hay un radar". Para ello, los "señalarán muy bien", mediante paneles móviles o incluso situándolos en tramos en los que se despliegan las cajas naranjas de radares móviles. El problema, detalla a EL PERIÓDICO Ramon Lamiel, director de Trànsit, es "la matriculación del remolque", trámite burocrático que están terminando de pulir para poder desplegar no solo los otros tres, sino los 25 en total que prevé el plan de seguridad vial 2024-2026

¿Cómo funcionan estos radares?

Estos nuevos radares operaran, por ejemplo, en los tramos de obras de carreteras de dos o tres kilómetros donde se indica la necesidad de reducir la velocidad por la situación de la carretera o porque hay un riesgo para los trabajadores. "Esos radares móviles se dice que son sobre ruedas porque están sobre unos dispositivos con ruedas y que pueden ser fácilmente desplazables a los tramos o lugares donde se necesite o se entienda preciso y poder ser utilizados", ha subrayado el ministro.

Como los 'carros-radar' se pueden colocar en cualquier vía, Trànsit puede desplazarlos hasta lugares en los que es necesario frenar la accidentalidad. En este sentido, recuerdan que los siniestros de tráfico ocurren tanto en autopistas como en carreteras comarcales y locales, sin concentrarse en unos tramos concretos.