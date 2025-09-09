Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona por un accidente

Coche averiado en la carretera

Coche averiado en la carretera / Getty Images

EP

TARRAGONA
La AP-7 en Tarragona en sentido norte hacia Barcelona ha sido cortada a causa de un accidente este martes sobre las 7.47 horas.

A raíz del incidente se registran 3 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que se da paso alternativo en la A-7 a la altura del accidente.

