Cortada la AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona por un accidente

La AP-7 en Tarragona en sentido norte hacia Barcelona ha sido cortada a causa de un accidente este martes sobre las 7.47 horas.

A raíz del incidente se registran 3 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que se da paso alternativo en la A-7 a la altura del accidente.

En Directo

Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas, ninguno de ellos grave, desde las 22.00 horas del lunes y hasta las 07.30h de este martes. La mayoría fueron para retirar árboles o atender alguna incidencia causada por la acumulación de agua. Des de les 22h i fins a les 07,30h, #bomberscat hem atès 36 avisos relacionats amb les tempestes. Cap de greu. La majoria han estat per retirar arbres o atendre alguna incidència causada per l'acumulació d'aigua.



📷 Arbre caigut a Vinyoles, Masies de Voltregà pic.twitter.com/YYFtEozIuC — Bombers (@bomberscat) September 9, 2025

Aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía por chubascos en las costas de Barcelona y Tarragona Durante esta mañana de martes, las previsiones apuntan a chubascos en el litoral, entre el norte de Tarragona y el sur de Barcelona , donde las lluvias serán especialmente intensas, con un aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía puesto que podrían caer más de 40 litros por metro cuadrado en media hora.

Continúa activada la alerta Inuncat ante la previsión de chubascos intensos en el sector central del litoral catalán Protecció Civil ha activado el plan Inuncat en fase de alerta por intensidad de lluvia ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya en este inicio de semana. Se mantendrán los avisos por intensidad de lluvia con tormentas irregulares y localmente intensas, incluso torrenciales , hasta este martes al mediodía.

Protecció Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las lluvias intensas que pueden prolongarse hasta mañana al mediodía Protecció Civil mantendrá activada la alerta del plan Inuncat al menos hasta mañana al mediodía ante la previsión de lluvias intensas. Este lunes los registros más destacados se han producido en L’Aleixar (Baix Camp), con más de 80 litros, y en Mas de Barberans (Montsià), con cerca de 70. Los Bombers han realizado una decena de salidas por pequeñas inundaciones, y el teléfono 112 ha recibido 64 llamadas relacionadas con la lluvia hasta las once de la noche, que han generado 37 expedientes. En L’Aleixar, el agua ha derrumbado parte del falso techo de la sala de plenos del Ayuntamiento y ha afectado, aunque de manera leve, a alguna dependencia de la escuela del municipio. La próxima madrugada y mañana por la mañana, las precipitaciones más intensas podrían afectar al litoral de Tarragona y Barcelona.