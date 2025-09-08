Septiembre, el mes ideal para viajar barato: destinos con vuelos en oferta

Septiembre es el mes del regreso a la rutina. Pero no para todos. Y lo cierto es que aquellos que se reservan unos días o semanas para realizar alguna escapada durante este mes pueden hacerlo sin aglomeraciones y por precios mucho más bajos.

En temporada media, en la que nos adentramos, los vuelos son un 24% más baratos, los hoteles un 20% y el alquiler de coches un 18% en comparación con los meses de julio y agosto, concluye el portal Kayak.

Las aerolíneas también presentan nuevas campañas de precios. Es el caso de Iberia, que hasta el 22 de septiembre permite encontrar vuelos por hasta 21 euros.

Los destinos más baratos

Los españoles cada vez tienen más interés en viajar en septiembre y octubre. Los precios más económicos y el hecho de que en septiembre todavía hace buen tiempo en muchos sitios hace que un 14% más de españoles busca ahora vuelos y un 23% más intenta encontrar hoteles para estos meses con respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos son los destinos que más bajan de precio en temporada media: