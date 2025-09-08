Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del accidente de un autocar en la C-32 en Santa Susanna, en directo

Barcelona
La C-32 en Santa Susanna, en dirección sur/Barcelona, ha permanecido cortada debido a un accidente en el que un autocar que cubría la línea regular entre Lloret de Mar y el aeropuerto del Prat ha salido de la vía y ha volcado, según ha informado Trànsit.

Los Bombers han señalado que la mayoría de los ocupantes pudo salir por su propio pie y ascendió por el talud donde quedó el vehículo, aunque varios pasajeros resultaron heridos. Tras recibir el aviso a las 12.22 horas, los Bombers movilizaron 14 dotaciones para asistir a los viajeros y revisar el interior del autocar.

