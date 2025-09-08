Última hora del accidente de un autocar en la C-32 en Santa Susanna, en directo

La C-32 en Santa Susanna, en dirección sur/Barcelona, ha permanecido cortada debido a un accidente en el que un autocar que cubría la línea regular entre Lloret de Mar y el aeropuerto del Prat ha salido de la vía y ha volcado, según ha informado Trànsit.

Los Bombers han señalado que la mayoría de los ocupantes pudo salir por su propio pie y ascendió por el talud donde quedó el vehículo, aunque varios pasajeros resultaron heridos. Tras recibir el aviso a las 12.22 horas, los Bombers movilizaron 14 dotaciones para asistir a los viajeros y revisar el interior del autocar.

Finaliza la prealerta Procicat Finaliza la prealerta Procicat por el accidente de autobús en la C-32 (Santa Susanna) tras terminar la atención en el centro de acogida de las personas ilesas en Pineda de Mar y el servicio de todos los operativos.

Los dos heridos graves son el conductor y un menor Los dos heridos graves por el accidente de autocar de este domingo en la C-32 a la altura de Santa Susanna (Maresme) son el conductor del vehículo y un menor de edad, según fuentes de los servicios de emergencias. Sobre el estado de los heridos, la subjefe territorial de la Regió Sanitària de Girona del SEM, Marisol Querol, ha dicho que, a la espera de la valoración que realice el hospital, los dos graves "no parecían críticos".

Causas del accidente El jefe regional operativo de la Región Policial Metropolitana Norte, Carles Corbacho, ha dicho que "se está investigando" y todavía no pueden determinar las causas del accidente.

Una pasajera del bus volcado en Santa Susanna: "El conductor estaba mareado antes del accidente" Todavía magullados, doloridos y algo desorientados, los pasajeros del autobús que este domingo ha volcado en la autovía C-32, a su paso por Santa Susanna, han ido llegando esta tarde al polideportivo de Can Xaubet, en Pineda de Mar, en minibuses y ambulancias. "El conductor estaba mareado, se encontraba mal", aseguran los afectados que han logrado salir por su propio pie del vehículo accidentado. Lee aquí la crónica de María Mondéjar desde Santa Susanna.

10 personas trasladadas al hospital El SEM ha atendido a 53 personas, de las cuales 10 han sido trasladadas a diferentes hospitales. Dos personas han sido trasladadas al hospital Germans Trias i Pujol en estado grave. Una persona en estado menos grave ha sido trasladada al hospital de Mataró y dos leves también al mismo centro. Otras cinco personas han sido trasladadas al hospital de Calella en estado leve. El resto han recibido el alta in situ y se han trasladado al pabellón de Can Xaubet para recibir apoyo psicológico, según informa Marisol Querol, jefa territorial del SEM en la Regió Sanitària de Girona. Hasta el lugar de los hechos se han trasladados cinco ambulancias, dos helicópteros medicalizados y una unidad conjunta SEM-Bomberos.

Eliminar riesgos en la carretera Las 14 dotaciones de Bombers que se trasladaron a la zona del accidente se encargaron, a su llegada, de "eliminar los riesgos que pudiera tener el autocar accidentado —que no se incendiara, que no pasara cualquier otra cosa— y aseguramos también los riesgos que pudieran sufrir las personas afectadas, que estaban todas en la carretera, no dentro de la calzada, pero sí allí arriba, con el tráfico pasando”, ha explicado Pep Colàs, jefe de intervención de Bombers, desde Pineda de Mar.

Una caída "amortiguada" por la vegetación "Un autocar, con 53 pasajeros, se ha salido de la vía. Había una curva hacia la izquierda y él ha seguido recto hacia la derecha, ha caído por un terraplén cubierto de vegetación —afortunadamente— y creemos que eso ha amortiguado un poco la caída. Ha recorrido unos 30 metros, donde ha volcado lateralmente”, ha informado Pep Colàs, jefe de intervención de Bombers, desde Pineda de Mar.

Diferentes pasajeros Entre los pasajeros del autocar había grupos de jóvenes, pero también “familias que regresaban de sus vacaciones o que iban a pasar el día a Barcelona", según informa Silvia Biosca, alcaldesa de Pineda de Mar (PSC). “No todos son extranjeros, aunque la mayoría sí son de fuera, pero también tenemos un grupo de Asturias y alguna familia de aquí de Catalunya que regresaba a su casa", explica. “Han llegado lógicamente afectados y un poco conmocionados, habían perdido las maletas —algunos de ellos ya las han podido recuperar y otros todavía no— y, por tanto, están intentando recopilar todas sus pertenencias para poder hacer eso que todos desean: regresar a casa lo antes posible”, comenta Biosca.

Sin retenciones En este momento, ya no se registran retenciones en la C-32 a la altura de Santa Susanna, en sentido Barcelona. Todavía queda un carril cortado por las tareas de retirada del autocar siniestrado y la reparación de daños en la vía.