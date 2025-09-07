Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del accidente de un autocar en la C-32 en Santa Susanna, en directo

Cortada la C-32 en Santa Susanna por un accidente de autobús con 70 personas a bordo

Última hora del accidente de autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo

Última hora del accidente de autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo / BOMBERS

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Guillem Ortu

Guillem Ortu

Barcelona
La C-32 en Santa Susanna, en dirección sur/Barcelona, permanece completamente cortada debido a un accidente en el que un autocar con una sesentena de pasajeros a bordo ha salido de la vía y ha volcado, según ha informado Trànsit.

Los Bombers han señalado que la mayoría de los ocupantes pudo salir por su propio pie y ascendió por el talud donde quedó el vehículo. Tras recibir el aviso a las 12.22 horas, los Bombers movilizaron 13 dotaciones para asistir a los pasajeros y revisar el interior del autocar.

