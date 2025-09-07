Última hora del accidente de un autocar en la C-32 en Santa Susanna, en directo

La C-32 en Santa Susanna, en dirección sur/Barcelona, permanece completamente cortada debido a un accidente en el que un autocar con una sesentena de pasajeros a bordo ha salido de la vía y ha volcado, según ha informado Trànsit.

Los Bombers han señalado que la mayoría de los ocupantes pudo salir por su propio pie y ascendió por el talud donde quedó el vehículo. Tras recibir el aviso a las 12.22 horas, los Bombers movilizaron 13 dotaciones para asistir a los pasajeros y revisar el interior del autocar.

Estabilización del autocar, limpieza y transporte alternativo Según ha informado Bombers, las 14 dotaciones trasladadas hasta el lugar del accidente han estabilizado el autocar volcado y ahora limpian los alrededores del vehículo para descartar cualquier otra afectación. Asimismo, la empresa de transporte ya ha enviado otro autocar para que los pasajeros ilesos puedan continuar su ruta.

Actualización del tráfico: la C-32, nuevamente cerrada Según ha informado Trànsit a través de una publicación de X, la circulación de la C-32, donde se había reabierto un carril, se ha cerrado nuevamente para facilitar la labor de los equipos movilizados. Se registran tres kilómetros de retenciones.

Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna: "Podría haber sido peor" El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha informado en declaraciones para 3/24 que el accidente se ha producido en una línea regular de autocar de Moventis que conectaba Lloret de Mar con el aeropuerto de Barcelona y, por el momento, se desconocen las causas. Se trata de una recta con buena visibilidad a la salida de un túnel. "Podría haber sido peor", ha declarado el alcalde.

¿Dónde se ha producido el accidente? El accidente de autocar de este domingo se ha producido cuando se dirigía al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat (sentido Barcelona) por la C-32, a la altura de Santa Susanna. El vehículo, con una sesentena de pasajeros a bordo, se salió de la vía y volcó.

Balance de heridos Según la información preliminar, un total de 53 personas han sido atendidas: dos en estado grave, que han sido trasladadas al hospital Germans Trias; otra en estado menos grave, que ha sido trasladada al hospital de Mataró; y el resto leve.

Despliegue de los servicios de emergencias Según la información preliminar publicada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), hay confirmadas un total de cinco ambulancias, un equipo conjunto SEM-Bombers y, también, se ha activado un segundo helicóptero medicalizado. Asimismo, se ha activado apoyo psicológico del SEM en el Polideportivo La Pineda.

Actualización del tráfico Según ha informado Trànsit, la circulación de vehículos se ha reabierto en uno de los carriles de la C-32 en sentido Barcelona.

Afectaciones al tráfico A raíz del accidente, se ha cerrado la circulación, con colas de más de dos kilómetros, y el acceso a la C-32 desde Palafolls.