Accidente de tráfico
Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja varios heridos
El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa y la mayoría de ellas salió por su propio pie
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en Santa Susanna con unos 60 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas. La carretera se encuentra totalmente cortada en sentido sud/Barcelona.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
- Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso