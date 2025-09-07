Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja varios heridos

Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en Santa Susanna con unos 60 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas. La carretera se encuentra totalmente cortada en sentido sud/Barcelona.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.