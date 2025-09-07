Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja varios heridos

El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa y la mayoría de ellas salió por su propio pie

Última hora del accidente de autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo

Última hora del accidente de autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo / BOMBERS

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en Santa Susanna con unos 60 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas. La carretera se encuentra totalmente cortada en sentido sud/Barcelona.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El vehículo transportaba a unas sesenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  3. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  4. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  5. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  6. Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
  7. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
  8. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Última hora del accidente de un autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo

Última hora del accidente de un autobús en la C-32 de Santa Susanna, en directo

Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja varios heridos

Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja varios heridos

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año