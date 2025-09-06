Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GIirona

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Los otros dos heridos han sido trasladados al Parc Taulí y una de ellas está ingresada en estado grave

Un herido por arma blanca en un apuñalamiento en la primera noche de las Fiestas de Poblenou

Una persona en estado crítico y otros tres heridos en un choque frontal entre dos turismos en Alp

Una persona en estado crítico y otros tres heridos en un choque frontal entre dos turismos en Alp / Trànsit

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer se encuentra en estado crítico, otra grave y un hombre en estado menos grave tras un choque frontal entre dos vehículos este sábado en la carretera C-162, a su paso por el municipio gerundense de Alp, que se encuentra cortada en el kilómetro 6 como consecuencia del siniestro.

El accidente ha ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde por causas que se desconocen entre el kilómetro 6 y 6,5 de la C-162, a donde se han desplazado siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat para rescatar a los ocupantes de los vehículos.

Según el balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una mujer ha sido evacuada en helicóptero en estado crítico al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que otra mujer ha quedado ingresada en estado grave en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). El hombre que ha resultado herido en el accidente ha sido evacuado en estado menos grave también al complejo sanitario del Parc Taulí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  6. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  7. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
  8. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona

Un motorista, en estado crítico tras accidentarse en la C-31 en Badalona

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor