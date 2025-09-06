GIirona
Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp
Los otros dos heridos han sido trasladados al Parc Taulí y una de ellas está ingresada en estado grave
Un herido por arma blanca en un apuñalamiento en la primera noche de las Fiestas de Poblenou
Una mujer se encuentra en estado crítico, otra grave y un hombre en estado menos grave tras un choque frontal entre dos vehículos este sábado en la carretera C-162, a su paso por el municipio gerundense de Alp, que se encuentra cortada en el kilómetro 6 como consecuencia del siniestro.
El accidente ha ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde por causas que se desconocen entre el kilómetro 6 y 6,5 de la C-162, a donde se han desplazado siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat para rescatar a los ocupantes de los vehículos.
Según el balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una mujer ha sido evacuada en helicóptero en estado crítico al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que otra mujer ha quedado ingresada en estado grave en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). El hombre que ha resultado herido en el accidente ha sido evacuado en estado menos grave también al complejo sanitario del Parc Taulí.
