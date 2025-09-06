Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodalies

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Los trenes con origen en la Estació de França pueden ver aumentado su tiempo de recorrido, según ha informado Rodalies

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una avería en las instalaciones de la Estació de França (Barcelona) está causando retrasos de diversa consideración en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies este sábado.

Los trenes con origen en la Estació de França pueden ver aumentado su tiempo de recorrido, según ha informado Rodalies en un apunte en 'X'.

Según la operadora técnicos de Adif ya están trabajando en la resolución de la incidencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  6. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  7. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
  8. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona