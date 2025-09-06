Rodalies
Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies
Los trenes con origen en la Estació de França pueden ver aumentado su tiempo de recorrido, según ha informado Rodalies
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Una avería en las instalaciones de la Estació de França (Barcelona) está causando retrasos de diversa consideración en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies este sábado.
Los trenes con origen en la Estació de França pueden ver aumentado su tiempo de recorrido, según ha informado Rodalies en un apunte en 'X'.
Según la operadora técnicos de Adif ya están trabajando en la resolución de la incidencia.
