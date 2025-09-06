Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Una avería en las instalaciones de la Estació de França (Barcelona) está causando retrasos de diversa consideración en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies este sábado.

Los trenes con origen en la Estació de França pueden ver aumentado su tiempo de recorrido, según ha informado Rodalies en un apunte en 'X'.

Según la operadora técnicos de Adif ya están trabajando en la resolución de la incidencia.