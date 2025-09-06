Un accidente con un motorista implicado en la C-31 obliga a cortar dos carriles en Badalona

Un accidente con un motorista implicado ha obligado a cortar dos carriles en la carretera C-31 a la altura de Badalona este sábado por la tarde. El incidente ha paralizado la circulación en la vía sobre las 16 horas y ya acumula 0,5 kilómetros de circulación densa.

En el momento del siniestro, una decena de vehículos se han aglomerado rápidamente en el arcén de la calzada para socorrer al motorista y llamar al personal de emergencias y autoridades. Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima y los motivos del accidente.

Por otro lado, una colisión frontal entre dos vehículos ha obligado a cortar la C-162 en Alp (La Cerdanya, Girona) en ambos sentidos de la marcha. 7 dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido al lugar de los hechos a las 16:40, cuando han recibido el aviso, y han hecho tareas de excarceración a los dos ocupantes de uno de los vehículos, mientras que otra persona del otro ha sido atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques.