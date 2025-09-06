Tráfico
Un accidente con un motorista implicado en la C-31 obliga a cortar dos carriles en Badalona
Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima y los motivos del accidente
Un accidente con un motorista implicado ha obligado a cortar dos carriles en la carretera C-31 a la altura de Badalona este sábado por la tarde. El incidente ha paralizado la circulación en la vía sobre las 16 horas y ya acumula 0,5 kilómetros de circulación densa.
En el momento del siniestro, una decena de vehículos se han aglomerado rápidamente en el arcén de la calzada para socorrer al motorista y llamar al personal de emergencias y autoridades. Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima y los motivos del accidente.
Por otro lado, una colisión frontal entre dos vehículos ha obligado a cortar la C-162 en Alp (La Cerdanya, Girona) en ambos sentidos de la marcha. 7 dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido al lugar de los hechos a las 16:40, cuando han recibido el aviso, y han hecho tareas de excarceración a los dos ocupantes de uno de los vehículos, mientras que otra persona del otro ha sido atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques.
El Servei Català de Transit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
