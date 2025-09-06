Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Un accidente con un motorista implicado en la C-31 obliga a cortar dos carriles en Badalona

Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima y los motivos del accidente

Accidente en la C-31 este sábado por la tarde en Badalona

Accidente en la C-31 este sábado por la tarde en Badalona / Trànsit

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un accidente con un motorista implicado ha obligado a cortar dos carriles en la carretera C-31 a la altura de Badalona este sábado por la tarde. El incidente ha paralizado la circulación en la vía sobre las 16 horas y ya acumula 0,5 kilómetros de circulación densa.

En el momento del siniestro, una decena de vehículos se han aglomerado rápidamente en el arcén de la calzada para socorrer al motorista y llamar al personal de emergencias y autoridades. Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima y los motivos del accidente.

Por otro lado, una colisión frontal entre dos vehículos ha obligado a cortar la C-162 en Alp (La Cerdanya, Girona) en ambos sentidos de la marcha. 7 dotaciones de Bombers de la Generalitat se han dirigido al lugar de los hechos a las 16:40, cuando han recibido el aviso, y han hecho tareas de excarceración a los dos ocupantes de uno de los vehículos, mientras que otra persona del otro ha sido atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques.

El Servei Català de Transit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.

TEMAS

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  5. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  6. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  7. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
  8. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso

Un accidente con un motorista implicado en la C-31 obliga a cortar dos carriles en Badalona

Un accidente con un motorista implicado en la C-31 obliga a cortar dos carriles en Badalona

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Estos son los nuevos radares que quiere implementar la DGT: ya están activos en Catalunya y han puesto 150.000 multas

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya