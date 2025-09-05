Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Renfe modificará, desde este viernes hasta el lunes, 8 de septiembre, el servicio de las líneas R4 y R2 Sur de Rodalies por obras en la estación de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y habilitará un servicio alternativo de transportes en autobús desde allí hasta El Vendrell, informa en un comunicado.

Los trabajos, que consisten en la implantación de las vías de ancho estándar, afectarán ya este viernes a los últimos trenes de la R4, que finalizará su recorrido en El Vendrell. El servicio hasta Sant Vicenç de Calders se llevará a cabo en autocar.

El sábado y el domingo, la primera circulación de la R4 con origen en en Sant Vicenç de Calders iniciará su trayecto en El Vendrell. A las 5.45 partirá un autocar de Sant Vicenç que enlazará con ese tren.

Asimismo, el último tren de la R4 finalizará los dos días en El Vendrell, desde donde habrá autocares hasta Sant Vicenç de Calders.

Respecto a la R2 Sur, los dos últimos convoyes del sábado y el domingo terminarán en Cunit, y desde allí habrá autocares con paradas en Segur de Calafell y Calafell. Finalmente, la primera circulación de la R4 del lunes empezará en El Vendrell, y el autocar de Sant Vicenç de Calders saldrá a las 4.45 horas.