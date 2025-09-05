Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este fin de semana

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Los trabajos afectarán ya este viernes a los últimos trenes de la R4, que finalizará su recorrido en El Vendrell

El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí

Un tren de Rodalies averiado

Un tren de Rodalies averiado / ZOWY VOETEN

EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Renfe modificará, desde este viernes hasta el lunes, 8 de septiembre, el servicio de las líneas R4 y R2 Sur de Rodalies por obras en la estación de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y habilitará un servicio alternativo de transportes en autobús desde allí hasta El Vendrell, informa en un comunicado.

Los trabajos, que consisten en la implantación de las vías de ancho estándar, afectarán ya este viernes a los últimos trenes de la R4, que finalizará su recorrido en El Vendrell. El servicio hasta Sant Vicenç de Calders se llevará a cabo en autocar.

El sábado y el domingo, la primera circulación de la R4 con origen en en Sant Vicenç de Calders iniciará su trayecto en El Vendrell. A las 5.45 partirá un autocar de Sant Vicenç que enlazará con ese tren.

Asimismo, el último tren de la R4 finalizará los dos días en El Vendrell, desde donde habrá autocares hasta Sant Vicenç de Calders.

Respecto a la R2 Sur, los dos últimos convoyes del sábado y el domingo terminarán en Cunit, y desde allí habrá autocares con paradas en Segur de Calafell y Calafell. Finalmente, la primera circulación de la R4 del lunes empezará en El Vendrell, y el autocar de Sant Vicenç de Calders saldrá a las 4.45 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  3. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  4. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  5. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  6. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso
  7. Vuelta al cole con angustia por el cambio de grupo en primaria: 'Mi hijo lo vive como un castigo
  8. Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Renfe modifica el servicio de las líneas R4 y R2 Sur por obras en Sant Vicenç de Calders

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Los nuevos radares que ultima la DGT en la A-7 y la N-340

Los nuevos radares que ultima la DGT en la A-7 y la N-340

Restablecida la alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

Restablecida la alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif