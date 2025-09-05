La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

La actual red de autobuses públicos de la Generalitat, cuya concesión expira en 2028, la operan 51 empresas, que explotan unas 850 líneas. Una treintena de estas empresas son independientes y las veinte restantes pertenecen a grupos con varias marcas. Algunas compañías, dirigidas ya por la tercera e incluso cuarta generación familiar, observan con incertidumbre cómo el nuevo mapa de transporte y un concurso público que concentrará los servicios en pocos lotes reconfigurará todo el sector, con la posible reducción del número de operadoras. Mientras tanto, el Govern trabaja en el ámbito técnico para optimizar la red y, en el político, para superar las reticencias que generan los cambios. Están en juego centenares de millones: el proceso análogo en Madrid cuenta con un presupuesto próximo a los 6.000 millones de euros.

El transporte público se prestaba sin regulación alguna hasta bien entrado el siglo XX. "Había mucha competencia entre empresas: quien llegaba antes era quien recogía el que esperaba en la acera", explica el director del Centro de Estudios del Transporte (CET) y autor de diversas publicaciones sobre la historia de los autobuses en Catalunya, Joan Carles Salmerón.

Por aquel entonces, los prestadores del servicio no debían cumplir con horarios, rutas ni capacidad. Hasta que en 1924 el Estado lo reguló obligando a prestar el servicio en concesión. En la década de 1950 y 1960, el gobierno franquista renovó las concesiones. Sin embargo, la Generalitat logró tener la sartén por el mango con el traspaso de las competencias en materia de transporte, y en 1988 optó por convalidarlas por un plazo de 20 años. No obstante, cinco años antes de alcanzar su final, en 2003, obligó a los operadores a invertir en la mejora del servicio.

Su modernización, que incluyó vehículos nuevos y una mejor accesibilidad, multiplicó por seis los usuarios. “Algunas flotas pasaron de 50 a 90 autobuses”, destaca Salmerón. Como compensación, la Generalitat alargó la concesión otros 25 años, sin convocar un concurso público, hasta 2028. Esa maniobra no fue bien vista por la Unión Europea, si bien el Govern se escudó en que la normativa comunitaria en favor de la libre concurrencia en materia de transporte aún era muy incipiente.

La administración catalana debe ahora convocar un concurso público, el primero en el ámbito de los buses de la Generalitat (y no del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que gestiona otra flota) que busca optimizar toda la red en Catalunya y mejorar la gestión concentrando el servicio en distintos paquetes. En opinión de las empresas operadoras, puede conducir a que grandes compañías, también internacionales, sean las adjudicatarias de las líneas más rentables. Para las pequeñas, afirman, quedarían los servicios deficitarios, lo que pondría en peligro empresas locales de la Catalunya central, Ponent o Terres de l’Ebre. El Departament de Territori acaba de presentar una mejora del servicio de autobús en todo el territorio con aumentos de frecuencias en 62 líneas, como plan de choque para dar respuesta a la gran demanda que afronta el bus interurbano, que en 2024 alcanzó los 82,6 millones de usuarios. Los operadores afirman que estas mejoras necesitan ahora un tiempo de amortización más allá de 2028.

Autobuses de la red pública interurbana circulando este jueves en los accesos a Barcelona. / Jordi Otix

No obstante, la Generalitat ya les advirtió hace un año sobre unos cambios imprescindibles para responder a una nueva realidad social y un crecimiento sostenido del uso del transporte, motivado por el aumento de población, los problemas que presenta la red de Rodalies y la expulsión de barceloneses de la capital por los altos precios de la vivienda. Antes de pronunciarse, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), que representa a las empresas con concesión, espera ver la propuesta de la nueva reordenación sobre la mesa, a sabiendas de que se trata de un proyecto complejo y fundamental para el territorio.

Proceso similar en otras CCAA

Otras comunidades autónomas ya han completado el diseño de un nuevo mapa y la reordenación de su red de transporte. En Mallorca, más de 20 pequeñas empresas cubrían el transporte desde su municipio hasta Palma. La adjudicación iniciada en 2019 de tres grandes lotes ha servido para reordenar una red que permite viajar sin tener que pasar siempre por la capital, en un proceso de plena modernización del servicio. Aragón y la Comunitat Valenciana han reestructurado también su transporte en un avance, según destacan los expertos, hacia la simplificación y mejora del servicio de cara al viajero.

Autobuses interurbanos accediendo este jueves en hora punta a Barcelona. / Jordi Otix

En el caso de Catalunya, todas las partes coinciden en destacar que hay que evitar la licitación de concursos basados únicamente en criterios económicos, que ha conducido a que la prestación de servicios en el AMB no solo haya sido fuente de numerosos conflictos laborales y de una judicialización, sino que además no ha cubierto de forma apropiada las necesidades de transporte de los ciudadanos. Los casos más sangrantes han sido los de L'Hospitalet y el Baix Llobregat. Durante décadas, en esta zona, el grupo Baix Bus se había hecho cargo de los tres principales contratos de buses urbanos e interurbanos en el área metropolitana sur a través de tres empresas: Rosanbus, Oliveras y Mohn. Las concesiones llegaron a su fin y el AMB las volvió a licitar, pero después de que varios recursos llevaran a paralizar o tener que repetir varios de los concursos, el criterio económico imperó en las licitaciones. Esto llevó a que grandes empresas se presentaran con ofertas más bajas y se hicieran con las riendas de los autobuses en sustitución de los operadores históricos.

Los autobuses interurbanos transportaron un récord histórico de 82,6 millones de personas en 2024. / Jordi Otix

"No queremos unas licitaciones a la baja, será necesario mantener las condiciones laborales en la subrogación de los trabajadores", advierte la secretaria general de CCOO, Belén López. "En 2003 se hizo una patada hacia adelante. Ahora hay en Catalunya una gran demanda y necesidad de transporte público, esperamos que en esta ocasión se haga bien", añade. El sindicato considera la movilidad y la red de autobuses un aspecto estratégico para el país, y se reunirá dentro de dos semanas con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, para asegurar que "se avanza en la buena dirección" en la convocatoria del nuevo concurso.

Viendo los plazos que han sido necesarios en Mallorca, Aragón y la Comunitat Valenciana, en Catalunya “el procedimiento va tarde", alerta Salmerón. Tras el diseño del nuevo mapa de transporte público por carretera, aún habrá que sacar a concurso los nuevos lotes. Ello podría abrir la puerta a que puedan producirse, de nuevo, prórrogas en algunas concesiones. Es lo que ha ocurrido en Madrid, donde vencían en diciembre del año pasado y se han prolongado un año más a la espera de que se resuelvan alegaciones presentadas tanto por ciudadanos como operadores.