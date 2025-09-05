Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Un informe de la ACCO de 2023 advirtió de la necesidad de incrementar la competencia en este servicio

NOTICIA | Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

CONTEXTO | La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

Un autobús interurbano de Plana en las calles de Barcelona, en una imagen de archivo

Un autobús interurbano de Plana en las calles de Barcelona, en una imagen de archivo / FERRAN NADEU

Albert Martín

Albert Martín

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos empresas, Moventis y Sagalés, suman el 46% de la facturación y el 45% de los viajeros en el sector del transporte de autobús interurbano en Catalunya. Y seis empresas (añadiendo al listado Hife, Bus Garraf, Planas y Alsa) son responsables de tres de cada cuatro viajes de este tipo. Fue el aviso lanzado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el año 2023, en un informe donde advertía de que el precio medio que pagan los usuarios (15 céntimos por kilómetro) es muy superior al del conjunto de España (siete céntimos por kilómetro) y al de otros países como Francia (5,4 céntimos), Italia (4,1 céntimos) o Portugal (3,7 céntimos por kilómetro). 

El estudio de la ACCO, elaborado por los profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona Anna Casas y Javier Asensio, reclamaba que se liberalicen las líneas más rentables para aumentar los operadores y poder bajar precios en beneficio de los ciudadanos. Existe un dato elocuente: Moventis y Sagalés, las empresas que dominan el mercado, tienen el 46% de la facturación con menos del 38% de los kilómetros recorridos, lo que muestra que tienen líneas especialmente rentables. 

El estudio de la ACCO completa el top 10 de operadores con Teisa, Autocorb, Tusgsal y Monbus, en un mercado en que, según datos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que lidera la consellera Sílvia Paneque, hay 51 empresas que han ganado los concursos de la Generalitat para atender 151 concesiones. De estas 51 empresas, una veintena explotan varias marcas.

Al frente del sector está Moventis, la filial de transporte del grupo familiar Moventia. La compañía de los Martí facturó 400 millones de euros en 2024 con Moventis, una empresa dedicada al transporte interurbano no sólo en Catalunya, sino en España y países del extranjero. Sagalés, por su parte, puede presumir de tener unas raíces del negocio que se remontan al año 1641 y a mantenerse como propiedad de la familia homónima. Con cerca de 1.500 empleados, en 2023 alcanzó los 125 millones de euros en facturación, de la casi un 30% procedía de las Baleares. 

En los últimos meses, las grandes empresas del sector han expresado su preocupación respecto a una liberalización de estos trayectos atendiendo a criterios de precio, ya que, afirman, se podría resentir la calidad del servicio. 

Un negocio al alza

En el año 2024 hubo en Catalunya 82,6 millones de viajes en los autobuses interurbanos. La evolución al alza es evidente, puesto que conviene recordar que en el año 2002 los viajeros fueron 37 millones y en 2019 la cifra había saltado a más de 70 millones. Un destacado empresario del sector explica en conversación con EL PERIÓDICO que entre 2014 y 2024 el número de desplazamientos ha aumentado un 50% y que “sin movilidad no hay economía”. 

Las razones de este aumento en el uso del autobús interurbano, apuntan en el sector, se encuentra en el aumento demográfico (Catalunya está ya en los 8,1 millones de habitantes), en el boom turístico, en los problemas de la red de Rodalies y en la progresiva expulsión de ciudadanos de Barcelona hacia el cinturón metropolitano por el precio de la vivienda. 

Reparto geográfico

El mapa de concesiones de que dispone el Departament de Territori muestra que este tipo de transporte llega a todo el conjunto de la geografía catalana para contribuir al equilibrio territorial, y lo cierto es que las empresas del sector han venido ocupando zonas concretas. Según fuentes del sector, Moventis, con marcas como Sarfa, Sarbus/La Vallesana o Casas, opera trayectos entre Barcelona y la Costa Brava o Girona, así como entre la capital catalana y el Maresme y otros centrados en la zona del Vallès. Sagalés ha estado históricamente concentrada en el Vallès Oriental, Osona, Bages y también opera trayectos entre Barcelona y la Costa Brava

Operadores más pequeños pero también relevantes muestran el mismo comportamiento. Monbus principalmente realiza trayectos en l’Anoia, Baix Llobregat o el Penedès y los conecta con Barcelona. Los autobuses de Grupo Plana ofrecen conexiones con Barcelona y Reus a Camp de Tarragona, Costa Daurada y el Baix Penedès, mientras que Hife se encarga principalmente de Terres de l’Ebre en sus conexiones con Tarragona y Barcelona. Alsa opera a Lleida, Alt Pirineu y Aran, mientras que Teisa está especialmente presente en comarcas de Girona como la Garrotxa o el Ripollès con enlaces a Barcelona y la Universitat Autònoma (UAB). 

Noticias relacionadas y más

Distintas fuentes consultadas por este diario apuntan a que, a pesar de que la información sobre el sector no está actualizada hasta la actualidad, lo cierto es que en los últimos lustros se han llevado a cabo muy pocos concursos, lo que lleva a una situación bastante inalterada. De hecho, los principales cambios proceden de las operaciones de las empresas más grandes adquiriendo operadores más pequeños, como es el caso de Sagalés con Autocars Rovira o Autorcars J. Comasòlivas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  5. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  6. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Vacaciones baratas en septiembre: caen los precios de los vuelos a estos destinos

Vacaciones baratas en septiembre: caen los precios de los vuelos a estos destinos

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico