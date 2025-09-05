Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

332 conductores de vehículos de dos ruedas fallecidos en las carreteras españolas el año pasado

Estas son las 3 formas de registrar un apoderamiento de la DGT

Cambios en las etiquetas de la DGT en 2026: los coches afectados

Un motorista, en una imagen de archivo.

Un motorista, en una imagen de archivo. / Europa Press

Sergi Armengol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En la carretera, tanto los ciclistas como los motoristas viven con más riesgo de accidente, ya que son más vulnerables que los coches.

Tan solo en 2024, 286 motoristas y 46 ciclistas fallecieron en carreteras españolas.

Para prevenir la seguridad de los más frágiles en la carretera, la DGT planea implementar nuevas normativas para asegurar la mayor protección posible para motos y bicis.

Estas medidas siguen siendo, por ahora, una propuesta pendiente de oficialicación, puesto que por ahora siguen sin estar implementadas en las carreteras. Una vez se aprueben de forma oficial, la DGT las anunciará públicamente en su página web oficial y en las redes sociales.

Las normas para los motoristas

Entre las medidas previstas, se obligará a los motoristas a llevar cascos integrables o modulares y guantes de protección. De esta forma, en caso de accidente, el motorista tendrá más protección en caso de caída.

El organismo de tráfico también busca que los motoristas sean más visibles en condiciones adversas. Por ello, deberán usar elementos reflectantes visibles a 150 metros en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.

Desde julio, además, los cursos de capacitación para futuros motoristas se han reforzado con mayor número de prácticas en tráfico abierto.

En consecuencia, los motoristas más novatos tendrán mayor experiencia en la carretera, una vez tengan el carnet.

Finalmente, ha sido anunciada una medida que podría permitir a las motocicletas circular por el arcén a un máximo de 30 km/h en caso de atascos.

Las normas para los ciclistas

Por lo que respecta a los ciclistas, también se implementará la misma medida de elementos reflectantes que se aplicará a los motoristas.

Por contra, tendrán la posibilidad de circular en sentido contrario en vías urbanas a un máximo de 30 km/h, también en caso de atasco.

Noticias relacionadas y más

En este tipo de vías deberán circular siempre por el centro y el resto de vehículos deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  2. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  3. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  4. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  5. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  6. Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso
  7. Vuelta al cole con angustia por el cambio de grupo en primaria: 'Mi hijo lo vive como un castigo
  8. Más lluvias en Catalunya: ya hay fecha, según Meteocat

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Catalunya tendrá en 2028 nueva red de buses interurbanos para conectar todos los municipios

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Los nuevos radares que ultima la DGT en la A-7 y la N-340

Los nuevos radares que ultima la DGT en la A-7 y la N-340

Restablecida la alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

Restablecida la alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

La reorganización de los buses de Catalunya alterará el sector: afectará a 51 empresas y 850 líneas

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida