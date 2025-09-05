Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios

Cuenta atrás para el gran cambio en el actual modelo de transporte público por carretera en Catalunya. En 2028 caducan las históricas concesiones de bus interurbano, otorgadas en su mayoría entre 1950 y 1960, que hoy sostienen más de 850 líneas operadas por 51 empresas y 1.500 vehículos. Con una demanda que se ha disparado un 17% en solo cuatro años —hasta los 82,6 millones de usuarios anuales—, el Departament de Territori ha abierto la licitación, consultada por EL PERIÓDICO, para diseñar el nuevo mapa de transporte interurbano, con el objetivo de modernizar y racionalizar la red actual. También ha iniciado los trámites para articular una nueva ley de transporte de viajeros por carretera, al tiempo que se contempla un posible traspaso de la gestión competencial de parte de las líneas al Área Metropolitana de Barcelona. La Generalitat empieza así a dibujar el modelo con el que pretende garantizar la cobertura de todo el territorio, integrado y coordinado con el resto de medios de transporte público, especialmente los ferroviarios.

El bus interurbano está formado tanto por líneas de alta demanda como líneas como la e5, que conecta Igualada con Barcelona, o la e3, que hace lo propio entre Alcarràs y Lleida. Así como por conexiones (hasta 235) que transportan pasajeros en zonas menos pobladas, como por ejemplo, la que circula entre Ribes de Freser y Toses (Girona). El diseño de la nueva red de transporte por carretera en todo el territorio debe estar listo, a más tardar, en diciembre de 2026. No solo supone trazar por dónde deben pasar las líneas, qué tipo de servicio deben desarrollar, con qué frecuencias y horarios. A partir del nuevo mapa, la intención es sacar a concurso los servicios agrupados en unos pocos lotes de explotación, para mejorar su gestión, calidad y eficiencia, objetivos que persigue la reconfiguración. Pese a esta agrupación de servicios, el Departament también destaca que los lotes permitirán la participación de las pymes.

Red saturada

Se abre así la oportunidad de ordenar una red saturada, de estructura radial y con escasa conexión entre territorios, que a menudo obliga a pasar por la gran ciudad para viajar a otro municipio. El nuevo mapa busca superar estas carencias con una mayor integración modal: se prevé que facilitará transbordos, eliminará duplicaciones con el tren y conectará líneas entre sí y con el resto del transporte público, todo bajo el sistema de billete integrado de la T-Mobilitat.

Basado en criterios de eficiencia y sostenibilidad, “se busca un modelo de transporte con el menor coste ambiental y económico posible”, señalan los pliegos de la licitación. Evitar duplicidades implica una coordinación estrecha con el ferrocarril, tanto convencional como la alta velocidad, y la creación de nodos de intercambio entre diferentes tipos de servicios.

El rediseño apuesta por una jerarquización de la red, con distintos niveles de servicio: buses rápidos, regulares y a demanda, según la densidad de población y la importancia de cada corredor. El objetivo es garantizar cobertura en todo el territorio: todos los municipios dispondrán de transporte público, aunque en áreas poco pobladas se priorizará el servicio a demanda, que ya presta la actual red Clic.cat. Además, se reforzarán los recorridos directos de alta capacidad mediante la ampliación de la red Exprés.cat en los principales corredores.

El Departament de Territori ha puesto en marcha un plan para reforzar las frecuencias de las líneas de bus interurbano con mayor demanda. / Jordi Otix

Cambio competencial y nueva ley

Mientras las líneas de la Generalitat son interurbanas, las que operan en el Área Metropolitana de Barcelona son consideradas urbanas, y se rigen bajo otras condiciones y concursos públicos. Fuentes del AMB indican que en la nueva reorganización, un gran número de las primeras podrían pasar a formar parte de su competencia y gestión, ya que se encuentran en su área territorial.

El Departament de Territori ha licitado asimismo un servicio de apoyo jurídico-técnico para elaborar una nueva ley del transporte de viajeros por carretera armonizada con la legislación europea, especialmente en contratación y sostenibilidad ambiental, que garantice un servicio adecuado a partir de 2028. El actual marco, basado en la Ley 12/1987, ha quedado obsoleto frente a los cambios territoriales, sociales y tecnológicos. No contempla aspectos como los sistemas tarifarios integrados, el transporte metropolitano, el transporte a la demanda o la eficiencia en la contratación. La nueva ley deberá incorporar innovaciones, adaptarse a nuevas formas de gestión, responder a los cambios en la demanda y garantizar tanto la movilidad como los derechos de los usuarios, según el pliegue de condiciones para un asesoramiento por el que prevé abonar 115.000 euros.

Frecuencias garantizadas

Las directrices para diseñar el nuevo mapa establecen que todos los municipios grandes y capitales comarcales tendrán al menos una conexión diaria con Barcelona. Las ciudades de más de 5.000 habitantes y las capitales comarcales deberán contar con conexión diaria con la capital de su demarcación. Los municipios de menos de 5.000 habitantes contarán con al menos un servicio al día para ir y volver de la capital comarcal (directo o con combinación).

La nueva red, tal y como se está diseñando, garantizará la conexión con hospitales y centros sanitarios de referencia mediante un mínimo de tres servicios diarios —mañana, mediodía y tarde—, así como con los campus universitarios. También prevé establecer una coordinación con el transporte escolar y el adaptado.

La planificación no se limita a garantizar unos servicios mínimos para todos los municipios, especialmente hacia las capitales comarcales y los equipamientos esenciales. El nuevo modelo se articulará a partir de áreas funcionales de transporte que van más allá de los límites administrativos, como en el Baix Montseny, las Terres de l’Ebre o la Conca d’Òdena.

Otro de los grandes objetivos es dar respuesta a la demanda de acceso a los polígonos industriales, hoy muchos prácticamente inaccesibles en transporte público y dependientes del vehículo privado. Además, el nuevo mapa prevé cubrir zonas hasta ahora desatendidas, como las áreas fronterizas.

Las concesiones del servicio interurbano de transporte por carretera saldrán a concurso en 2028. / Jordi Otix

Modernización de la flota

El concurso establecerá cómo debe ser la futura flota. Contemplará una electrificación progresiva de los autobuses para avanzar hacia la descarbonización, mientras que los adjudicatarios deberán disponer de vehículos adecuados a cada tipo de servicio, sea para atender grandes corredores o pequeñas líneas a demanda.

En la nueva configuración, cuyo diseño se ha licitado con un presupuesto de 290.000 euros (iva incluido), el Departament prevé que los municipios, asociaciones y ciudadanos puedan aportar propuestas. Además de garantizar la accesibilidad universal y conexiones coherentes con las dinámicas sociales y económicas de cada territorio, el nuevo diseño busca que la calidad del servicio sea evidente: horarios fiables, frecuencias mínimas adecuadas y flotas modernas. Todo ello, manteniendo la viabilidad económica mediante un equilibrio entre costes e ingresos, en el marco del nuevo escenario de integración tarifaria del transporte público en toda Catalunya.