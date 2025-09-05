Las obras en Montcada i Reixac alteran el servicio de 4 líneas de Rodalies el 20 y 21 de septiembre

Las obras que Adif está ejecutando en Montcada i Reixac (Barcelona) modificarán el servicio de las líneas R2 Nord, R2 Sud, R7 y R11 de Rodalies entre las 23.30 horas del sábado 20 de septiembre y las 15 horas del domingo 21.

Renfe ofrecerá un servicio de transporte por carretera entre Barcelona Sant Andreu y Mollet Sant Fost (Barcelona) durante el corte en las líneas R2 Nord y R2 Sud desde las 23.30 horas del sábado hasta las 7 horas del domingo, según ha informado este viernes en un comunicado.

La R7 no prestará servicio el domingo hasta las 15 horas y cada 30 minutos un bus enlazará Cerdanyola Universitat con Cerdanyola del Vallès (Barcelona), mientras que la R11 incrementará el tiempo de viaje por el desvío de su recorrido hasta el domingo a las 15 horas.