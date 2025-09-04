Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Con esta víctima ya son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas catalanas este año

Solo 1 de cada 3 ciudades españolas obligadas a establecer la Zona de Bajas Emisiones ha hecho los deberes

Los dos vehículos accidentados este jueves en Lleida

Los dos vehículos accidentados este jueves en Lleida / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conductor de un coche ha muerto este jueves en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida (Segrià, Lleida). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15:22 horas.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 87 y ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha. Se han activado un total de cinco patrullas de los Mossos, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas catalanas este año, según datos provisionales.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  3. Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
  4. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  5. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
  6. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  7. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  8. Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Vacaciones baratas en septiembre: caen los precios de los vuelos a estos destinos

Vacaciones baratas en septiembre: caen los precios de los vuelos a estos destinos

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies