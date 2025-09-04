Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

El conductor de un coche ha muerto este jueves en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida (Segrià, Lleida). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15:22 horas.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 87 y ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha. Se han activado un total de cinco patrullas de los Mossos, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas catalanas este año, según datos provisionales.