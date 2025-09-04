Accidente de tráfico
Muere el conductor de un coche en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida
Con esta víctima ya son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas catalanas este año
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
El conductor de un coche ha muerto este jueves en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida (Segrià, Lleida). Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15:22 horas.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 87 y ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha. Se han activado un total de cinco patrullas de los Mossos, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Con esta víctima son 98 las personas que han perdido la vida en las carreteras interurbanas catalanas este año, según datos provisionales.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
