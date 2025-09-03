Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Demoras en las líneas R2, R2 Norte y R2 Sur, además de en la R4

Una incidencia en un tren en la estación de Passeig de Gràcia hacia las 7:30 horas y que ya ha podido ser solucionada provoca retrasos de unos 15 minutos en las líneas R2, R2 Norte y R2 Sur.

Asimismo, la R4 sufre retrasos de unos 45 minutos en toda la línea. Renfe explica que son a consecuencia de las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central. Un servicio de autobuses transporta a los viajeros por carretera entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet.