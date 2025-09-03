Buenas noticias para los conductores: esta nueva señal ayudará a los que tengan un coche eléctrico

El renovado catálogo de señales de la Dirección General de Tráfico (DGT) incorpora nuevas indicaciones diseñadas para facilitar la conducción y facilitar el viaje a los conductores. A partir de ahora, las personas que tengan un vehículo eléctrico podrán estar más seguros de que no se les acaba la batería gracias a la señal S-105e.

La función de esta indicación es poner la situación de estaciones de recarga eléctrica. En su interior, hay un fondo azul con el icono de un poste de recarga y el símbolo 'EV', que sirve de referente visual para los conductores de coches eléctricos que necesiten localizar un punto de carga durante sus desplazamientos.

La medida responde al creciente aumento del parque automovilístico eléctrico en España y a la necesidad de facilitar su integración y circulación por las carreteras. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), en 2023 las matriculaciones de vehículos electrificados crecieron más de un 40 %, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.

Una señal para mejorar la seguridad y la movilidad eléctrica

La DGT ha respondido a una de las grandes quejas de los conductores, que detectaban que faltaba información sobre los puntos de recarga. De este modo, se evitarán desvíos innecesarios o la ansiedad de quedarse sin batería en ruta. Además, se busca homogeneizar la información en toda la red de carreteras, con un diseño claro y sencillo que pueda ser reconocido por cualquier conductor.

Este nuevo paso se enmarca dentro de las políticas europeas de transición ecológica y movilidad sostenible, que incluyen la reducción de emisiones y la promoción de vehículos de cero emisiones en el transporte por carretera.

Los puntos de recarga eléctrica contarán con una mejor señalización a partir de ahora / Freepik

España tiene pocos puntos de recarga

Aunque España ha avanzado en la instalación de puntos de carga, el ritmo todavía es más lento que en otros países europeos. Según la Comisión Europea, en España se concentran menos de 25.000 puntos de recarga públicos, una cifra todavía insuficiente si se compara con los más de 100.000 de Países Bajos o los más de 80.000 en Alemania. El despliegue de esta infraestructura es esencial para que la movilidad eléctrica sea viable a gran escala.

La nueva señal S-105e servirá para facilitar la vida a los conductores de coches eléctricos y para continuar con una transición hacia un modelo de transporte más limpio y sostenible.