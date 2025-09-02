Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aerolíneas

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

La aerolínea española ha presentado su nueva campaña de precios con ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

Archivo - Un avión de Iberia despegando.

Archivo - Un avión de Iberia despegando. / Iberia - Archivo

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Viajar fuera de la temporada veraniega permite encontrar vuelos y alojamientos a precios más económicos si se mira bien. A partir del 1 de septiembre, será posible encontrar vuelos nacionales por 21 euros con Iberia.

Este jueves, la aerolínea española presentó su nueva campaña de precios para que los clientes "puedan planificar sus próximos vuelos a precios muy económicos". Ofertas de vuelos a distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo disponibles desde ya para los clientes de Iberia Plus y a partir del 1 de septiembre para todo el público. Destacan algunos destinos: vuelos a Nueva York, Chicago, Washington, Boston y San Francisco desde menos de 200 euros por trayecto, y Miami, Orlando, Los Ángeles y Dallas por entre 200 y 270 euros por trayecto.

La campaña, disponible hasta el 22 de septiembre, incluye el apartado 'Descuentos con mis Avios' con el que los clientes de este servicio obtendrán un 25% de descuento en el canje.

Vuelos nacionales por 21 euros

Los vuelos nacionales a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza estarán disponibles desde 21 euros por trayecto; 25 euros a San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca.

También se incluyen vuelos por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón, entre otros. Los vuelos a las islas Canarias tienen un precio de 35 euros por trayecto (a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife), los cuales cuentan con el descuento de residente en caso correspondiente.

Iberia también ofrece vuelos a ciudades europeas a precios competitivos. Viajar a Lisboa y Oporto puede salir por 25 euros por trayecto; a Venecia 39; a París y Roma 42 y 45 euros respectivamente y a Londres desde 59. También ofrecidos varios destinos invernales como Innsbruck (59 €) o Tromso (99 €) y destinos africanos como Argel (35 €) o Marrakech (41 €).

Aumentan los vuelos a Puerto Rico

La aerolínea también ha comunicado que ha aumentado a doce el número de vuelos semanales entre España y Puerto Rico a partir de septiembre, "una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia". Así, llegará a haber dos vuelos diarios en esta ruta que saldrán desde Madrid.

Con rumbo a América Latina, Iberia vuela a 20 destinos en 16 países, de los cuales Puerto Rico, México, Panamá, Caracas (Venezuela) tienen un precio inferior a 300 euros por trayecto; y Ecuador, Guatemala, Bogotá (Colombia), Lima (Perú) o Río de Janeiro (Brasil) por un precio inferior a 350 euros por trayecto. La aerolínea incorpora dos nuevos destinos en Brasil entre diciembre y enero: Fortaleza y Recife, por 298 y 315 euros por trayecto, respectivamente.

Por último, la compañía ofrece un vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto y a Tokio por 397 euros. También oferta experiencias completas de vuelos, hotel y alquiler de coche y paquetes con experiencias, como Disneyland París o Walt Disney Florida. Además, todos los paquetes de viajes incluyen una maleta facturada.

Noticias relacionadas y más

Consulta aquí las ofertas

Todos los vuelos y las condiciones de la promoción se pueden consultar en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  3. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
  4. Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
  5. Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
  6. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
  7. España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
  8. La psicóloga Sandra Hernández nos explica el peligro de los 'cuernos financieros': 'Estamos mintiendo y haciendo acopio de compromisos que hemos roto

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

Directo | Interrumpida la circulación de la R1 RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

La caída de dos árboles sobre la catenaria interrumpe las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Así será el nuevo autobús nocturno con camas que unirá Barcelona con Europa en 2025

Así será el nuevo autobús nocturno con camas que unirá Barcelona con Europa en 2025

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

El tráfico fluido y sin complicaciones marca el cierre de la operación retorno del verano

Detenido en Tarragona un camionero que invadía carriles en la AP-7: superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol

Detenido en Tarragona un camionero que invadía carriles en la AP-7: superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol

No es lo mismo correr en Polonia que en Dinamarca: así varían las multas de velocidad en Europa

No es lo mismo correr en Polonia que en Dinamarca: así varían las multas de velocidad en Europa

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"