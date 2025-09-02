El jefe de Ryanair extrema el celo para cobrarte por tu mochila: "No voy a disculparme en absoluto por ello"

Las artimañas de Ryanair para exprimir el bolsillo de sus sufridos clientes son uno de los sellos de identidad de la compañía aérea irlandesa. Junto con los bajos precios de los vuelos, todo sea dicho.

En un nuevo paso en la línea de arañar el máximo dinero posible, la firma ha anunciado que planea elevar las bonificaciones a sus trabajadores que detecten a pasajeros que viajan con equipajes que superen las medidas permitidas.

En una rueda de prensa en Londres, el director ejecutivo de la aerolínea, Michael O'Leary, ha detallado que los incentivos para los empleados que interceptan los equipajes antes de subir a bordo, que actualmente son de 1,50 euros por pieza, aumentarán a 2,50 euros desde noviembre. Además, se eliminará el límite mensual de esa prima, ahora fijado en 80 euros.

Mochila de 40 x 30 x 20 cm

"No voy a disculparme en absoluto por ello. Quiero que nuestro personal de tierra detecte a las personas que están engañando al sistema", dijo el CEO de Ryanair, según recogen medios británicos citados por la agencia Efe.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary. / JOAN PUIG

Según las normas de la compañía irlandesa, todos los pasajeros pueden llevar gratuitamente una pieza pequeña de equipaje (generalmente una mochila), que debe caber debajo del asiento del avión y no superar las dimensiones máximas de 40 x 30 x 20 centímetros. Si en el embarque los trabajadores de Ryanair detectan que una mochila supera esas medidas, el viajero debe pagar una penalización que suele rondar los 70-75 euros.

Pagar por la maleta de mano

En caso de querer subir a bordo una maleta de mano, de hasta 55 x 40 x 20 centímetros, Ryanair también obliga a pagar una cuota adicional.

Un avión de la aerolínea Ryanair. / Ricardo Rubio - Europa Press

O'Leary ha subrayado que no entiende por qué todavía hay gente que viaja con mochilas grandes y piensa que va a cruzar la puerta de embarque sin que nadie se percate. "Nos daremos cuenta y tendrá que pagar por la mochila. No podrá subir al avión si no lo hace", ha manifestado.

Récord de viajeros

La aerolínea irlandesa transportó a un número récord de 200 millones de pasajeros en los doce meses anteriores a marzo de 2025, según los últimos datos disponibles, convirtiéndose en la primera compañía europea en lograr este hito.

En este sentido, el directivo de Ryanair asegura que el "99,9 % de los pasajeros" cumplen las normas y que las personas que pagan una tarifa adicional en la puerta de embarque es "inferior al 0,1 %" de los clientes, es decir, 200.000 al año.